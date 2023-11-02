سياسة
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الرئيس أردوغان يصل إلى قمة الدول التركية بأستانا ويلتقي نظيره القرغيزي
وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا للمشاركة في القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية.
الرئيس أردوغان يصل إلى قمة الدول التركية بأستانا ويلتقي نظيره القرغيزي
الرئيس أردوغان يصل إلى أستانة للمشاركة في قمة منظمة الدول التركية / صورة: AA
2 نوفمبر 2023

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس إلى العاصمة الكازاخستانية أستانا للمشاركة في القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية.

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله إلى مطار نور سلطان نازاربييف الدولي رئيس الوزراء الكازاخستاني علي خان إسماعيلوف والسفير التركي مصطفى كابوجو.

وعلى هامش القمة التقى أردوغان نظيره القرغيزي صدر جباروف بعيداً عن عدسات الصحفيين.

ويرافق الرئيس كل من وزيرَي الطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والتجارة عمر بولات، ورئيس هيئة الحكماء في منظمة الدول التركية بن علي يلدريم.

كما يرافق الرئيس إبراهيم قالن رئيس جهاز الاستخبارات التركية، وفخر الدين ألطون رئيس مكتب الاتصال في الرئاسة التركية.​​​​​​​

وستعقد القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية تحت شعار "العصر التركي"، حيث سيناقش الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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