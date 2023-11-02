مع تحول أنظار العالم إلى المجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل في غزة، وتحت غطاء الدعم المطلق الذي يقدمه الغرب إلى تل أبيب، تسرع ميليشيات المستوطنين وتوسع هجماتها، بدعم من الجيش، على الفلسطينيين في أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبينما يطرد المستوطنون المزارعين والرعاة الفلسطينيين من أراضيهم وبساتين الزيتون، حذرت الأمم المتحدة الأربعاء، من "تزايد كبير" في اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقاً للأناضول.

فيما أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن متوسط اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية ارتفع من 3 إلى 7 اعتداءات يومياً، وقال المكتب إن 123 فلسطينياً، من بينهم 34 طفلاً، قُتلوا على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين الإسرائيليين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر. وأضاف المكتب أن ما يقارب ألف فلسطيني هُجّروا قسراً من منازلهم في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها.

اعتداءات متزايدة

بالتزامن مع استمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين والأطفال في قطاع غزة، تصاعد عنف المستوطنين المكثف والقيود المفروضة على التحرك في الضفة الغربية. وقبل نحو أسبوعين، نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن وحدة من الجيش الإسرائيلي يطلق عليها "شباب التلال" ومستوطنين احتجزوا فلسطينيين وعذبوهم لساعات بعد تجريدهم من ثيابهم بالقرب قرية وادي السيق بالضفة الغربية.

وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق مستوطن يهودي النار على رجل فلسطيني في أثناء قطف الزيتون بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية، حسبما نقلت أسوشيتد برس. وسبق أن أفادت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية باستشهاد أربعة فلسطينيين في هجوم شنه مستوطنون إسرائيليون مسلحون في بلدة قصرة يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا على يد المستوطنين إلى سبعة منذ هجوم طوفان الأقصى المباغت الذي نفذته كتائب القسام في إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع.

وبالإضافة إلى عمليات القتل، أبلغ الفلسطينيون في الضفة الغربية عن هجمات على الأشخاص والممتلكات، فضلاً عن منعهم من الوصول إلى أراضيهم. وأفاد مكتب (أوتشا) أن الفترة التي أعقبت بدء الحرب على غزة شهدت تسجيل 171 اعتداءً من مستوطنين على الفلسطينيين. واختتم المكتب بيانه بالإشارة إلى مواصلة المستوطنين تهديد الفلسطينيين عبر استخدام الأسلحة أيضاً.

وتجدر الإشارة إلى أن عام 2023 كان الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية ضد إسرائيل قبل عقدين من الزمن، إذ كان شاهداً على تزايد حدة اعتداءات المستوطنين المدعومين بقوة من حكومة نتنياهو، الأكثر يمينية وتطرفاً حتى الآن، التي تدعم بدورها المشروع الاستيطاني الذي يقوم على التدمير المنهجي للحقوق الإنسانية والوطنية الفلسطينية.

وفي يوم 13 أكتوبر/تشرين الأول، شارك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في فاعلية لتوزيع آلاف قطع السلاح على سكان المستوطنات الشمالية، لافتاً إلى إنه جرى شراء دفعة من 4 آلاف قطعة "سلاح طويل" من أصل 20 ألفاً.

إدانات غربية

أصبح عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين شديداً لدرجة أنه أجبر الرئيس الأمريكي جو بايدن على إدانته. وقال بايدن إن هجمات المستوطنين المتطرفين كانت بمثابة "صب البنزين" على النيران المشتعلة بالفعل في الشرق الأوسط منذ هجوم حماس، وفقاً لما نقلته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

وعلى صعيد متصل أدانت فرنسا الأحد الهجمات الدامية التي نفذها المستوطنون في الأيام الأخيرة، وحثت السلطات الإسرائيلية على حماية السكان المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تتزايد عمليات العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد السكان الفلسطينيين. إنها غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

ما الأسباب وراء تزايد هجمات المستوطنين؟

حسب هآرتس، وراء زيادة حدة هجمات المستوطنين في الفترة الأخيرة أسباب عدة. الأول الحرب، ولأن معظم قوات الجيش النظامية نُقلت إلى جنوب إسرائيل، فإن معظم القوة العسكرية المتمركزة في الضفة الغربية هي الآن من قوات احتياطية، التي تضم عدداً كبيراً من المستوطنين الذين جرى استدعاؤهم.

والعامل الآخر هو أن المستوطنين المدججين بالسلاح يحصلون على المزيد من الأسلحة. وبموجب قوانين الجيش الإسرائيلي، فإن العديد من المستوطنين مؤهلون لحمل السلاح، وهناك تاريخ واسع وموثق من ارتكاب المستوطنين أعمال عنف أو أعمال غير قانونية أخرى أثناء تسلحهم ببنادق الجيش الإسرائيلي.

أما العامل الثالث بحسب هآرتس فهو ثقافة التهديد والعنف ضد مجتمعات الرعاة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو الاتجاه الذي اشتد في العام الماضي، منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، ولكن مع اندلاع الحرب في غزة، تفاقمت هذه الثقافة لتصبح تسونامي.

على هذه الخلفية، أصبح الخط غير الواضح بالفعل بين المستوطنين والجنود أكثر ضبابية. وخلال المقابلات معهم، يقول الشهود إنهم يجدون صعوبة بالغة في التمييز بين المستوطن والجندي .