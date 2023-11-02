سياسة
2 دقيقة قراءة
البحرين تعلن مغادرة السفير الإسرائيلي ووقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب
أكدت البحرين الخميس مغادرة السفير الإسرائيلي البلاد. وقررت المملكة مقابل ذلك عودة سفيرها من إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية معها تأكيداً لموقفها الداعم للقضية الفلسطينية.
البحرين تعلن مغادرة السفير الإسرائيلي ووقف العلاقات الاقتصادية مع تل أبيب
أبرمت البحرين اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 2020 / صورة: AFP
2 نوفمبر 2023

أعلن مجلس النواب البحريني الخميس أن السفير الإسرائيلي غادر البلاد، وأن المملكة قررت عودة سفيرها من إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية معها.

وقال المجلس في بيان إن هذه الخطوة جاءت تأكيداً للموقف البحريني "التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".

يُشار إلى أن البحرين أبرمت عام 2020 اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب آنذاك، وشملت أيضاً الإمارات والمغرب والسودان.

وأكد البيان أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكل المناطق الفلسطينية".

كما أعرب رئيس المجلس عن "فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية"

ومنذ 27 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة واستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us