أعلن مجلس النواب البحريني الخميس أن السفير الإسرائيلي غادر البلاد، وأن المملكة قررت عودة سفيرها من إسرائيل وقطع العلاقات الاقتصادية معها.

وقال المجلس في بيان إن هذه الخطوة جاءت تأكيداً للموقف البحريني "التاريخي الراسخ في دعم القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي أعلنه جلالة الملك المعظم في جميع المؤتمرات والمناسبات".

يُشار إلى أن البحرين أبرمت عام 2020 اتفاقية تطبيع العلاقات مع إسرائيل ضمن اتفاقات إبراهام، التي توسطت فيها الولايات المتحدة برئاسة دونالد ترمب آنذاك، وشملت أيضاً الإمارات والمغرب والسودان.

وأكد البيان أن "استمرار الحرب والعمليات العسكرية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل في ظل عدم احترام القانون الإنساني الدولي، يدفعان المجلس إلى المطالبة بمزيد من القرارات والإجراءات التي تحفظ حياة وأرواح الأبرياء والمدنيين في غزة وكل المناطق الفلسطينية".

كما أعرب رئيس المجلس عن "فخره واعتزازه بما يوليه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من حرص واهتمام لدعم القضية الفلسطينية"

ومنذ 27 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمِّرة على قطاع غزة، أسفرت عن تدمير أحياء سكنية كاملة واستشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون، وتسببت في وضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.