أكدت وزارة الدفاع التركية الخميس جاهزية الجيش التركي للمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية وعمليات الإجلاء في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية.

وقالت مصادر داخل وزارة الدفاع التركية في إجابة على سؤال متعلق بإيصال المساعدات الإنسانية لغزة إن "عناصر الجيش التركي جاهزة للمساهمة في إيصال المساعدات الإنسانية أو تنفيذ عمليات إجلاء من قطاع غزة في ضوء التوجيهات الصادرة".

مشيرة إلى أن " الخبرة والتجربة التي يتمتع بها عناصر الجيش التركي في الدعم الصحي أو في تنفيذ عمليات الإجلاء تؤهلها لهذا الدور".

وأكدت هذه المصادر أن "العامل الأهم في إيصال المساعدات الإنسانية هو ملاءمة الظروف في المنطقة".

وسبق لطائرات الجيش التركي أن نقلت حملات من المساعدات الإنسانية إلى مطار العريش في مصر في انتظار إيصالها إلى قطاع غزة، فيما أكدت وزارة الصحة التركية جاهزيتها لإنشاء مستشفى ميداني في غزة لخدمة سكان القطاع.

يشار إلى أن تركيا أرسلت أكثر من 9 طائرات إلى مصر، تحمل مساعدات إنسانية ومستلزمات طبية ومستشفى ميدانياً، كما وصلت وفود طبية وإغاثية في مسعى لإيصالها إلى قطاع غزة.

وفي السياق نفسه، وفيما يتعلق بقضية طائرات F-16 أكدت المصادر ذاتها أن اجتماعات الوفود لمناقشة القضايا الفنية انتهت، وفي انتظار إتمام الإجراءات من الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضافت: "نرغب بانتهاء هذه الإجراءات بشكل إيجابي وبأسرع وقت ممكن"، مجددة رفضها أن تخضع لأي شروط مسبقة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.