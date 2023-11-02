سياسة
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"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف منظومة تجسس إسرائيلية.. وعدد قتلاه 49
أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف مسيّرة ومنظومة تجسس إسرائيليتَين وتحقيق إصابات مباشرة بهما، فيما ارتفع عدد قتلاه منذ بدء الاشتباكات مع إسرائيل إلى 49.
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف منظومة تجسس إسرائيلية.. وعدد قتلاه 49
تصاعد أعمدة الدخان من موقع إسرائيلي قرب الحدود اللبنانية عقب استهدافه من مقاتلي "حزب الله" / صورة: AP
2 نوفمبر 2023

أعلن "حزب الله" اللبناني الخميس، أن عناصره استهدفوا منظومة تجسس إسرائيلية في موقع (العباد) قرب الحدود اللبنانية الجنوبية، مضيفاً أنهم تعاملوا مع المنظومة بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة بها.

وكان حزب الله أعلن فجر الخميس استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء قريتي المالكية وهونين قرب الحدود اللبنانية-الإسرائيلية وإصابتها إصابة مباشرة بصاروخ أرض-جو، ما أدى إلى تحطمها وسقوطها.

ولم تعلق إسرائيل على الفور على بيان "حزب الله".

وفي وقت سابق اليوم نعى "حزب الله" أحد عناصره الذي قُتل بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي على حدود لبنان الجنوبية، لترتفع حصيلة قتلاه إثر المواجهات المتبادلة مع الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 49 قتيلاً.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية اليوم، إن "طائرة مسيّرة معادية (إسرائيلية) استهدفت بصاروخين بلدة عديسة الحارة الشرقية، القريبة من موقع مسكاف عام (الإسرائيلي)".

كما أشارت إلى تعرض أطراف بلدة رامية الجنوبية لجهة بلدة بيت ليف، ومنطقة أبو لبن في بلدة عيتا الشعب (جنوب) لقصف إسرائيلي.

وكان الجيش اللبناني عثر في وقت سابق الخميس على جثتَي راعيَين، غداة إصابتهما بقصف إسرائيلي في جنوب البلاد، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، لترتفع بذلك حصيلة القتلى منذ بدء الاشتباكات عند الحدود إلى 66 شخصاً.

وصباح اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف 3 أهداف داخل لبنان بداعي محاولة إطلاق قذائف مضادة للدروع منها نحو إسرائيل.

ومنذ أكثر من ثلاثة أسابيع، تشهد الحدود بوتيرة يومية قصفاً متبادلاً ومتقطعاً بين الجيش الإسرائيلي من جهة وجماعة "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان من جهة أخرى، ما خلّف قتلى وجرحى من الطرفين.

وتتواصل هذه التوترات الحدودية على وقع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي لليوم الـ27 على التوالي على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.3 مليون فلسطيني، أدت إلى استشهاد 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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