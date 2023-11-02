سياسة
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البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
انطلقت الخميس الجلسة العامة للبرلمان التونسي، لمناقشة مشروع قانون يجرم التطبيع مع إسرائيل.
البرلمان التونسي يناقش مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل
أعضاء البرلمان يقفون دقيقة صمت على أرواح المدنيين الذين استشهدوا في غزة / صورة: AFP
2 نوفمبر 2023

في حدث غير مسبوق بدأ البرلمان التونسي الخميس مناقشة مشروع قانون يجرّم التطبيع مع إسرائيل.

وقال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في خطاب افتتاح الجلسة: "سنبقى على موقفنا الثابت بأن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا".

وشدد على "أننا ضد التطبيع وضد الاعتراف بشرعية هذا الكيان ونحن على موقف ثابت من أن فلسطين يجب أن تُحرَّر من النهر إلى البحر، واسترجاع كامل الوطن".

وأضاف بودربالة: "بين موقف مجلس نواب الشعب وموقف الرئيس وتطلعات شعبنا تطابق وتناغم".

ويتضمن مقترح القانون 6 فصول وقدمته مجموعة من النواب "الداعمين للرئيس قيس سعيّد".

ويَعتبر الفصل الثاني من مشروع القانون التطبيعَ "اعترافاً وتعاملاً جريمة يعدّ مرتكباً لها كل شخص تعمد التواصل أو المشاركة أو محاولة التواصل أو الاتصال أو الدعاية أو التعاقد أو التعاون بكل أشكاله بمقابل أو بدونه بصفة عرضية أو متواترة بشكل مباشر أو بواسطةٍ من الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينتمون إلى الكيان الصهيوني أفراداً ومؤسسات ومنظمات وجمعيات وهيئات حكومية أو غير حكومية عمومية أو خاصة باستثناء فلسطينيّي الداخل".

كما يجرم المشاركة بأي شكل في الأنشطة والفاعليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات بأنواعها "التي تقام على الإقليم الذي تحتله أو تتحكم فيه سلطات الكيان الصهيوني".

كما توجه تهمة "الخيانة العظمى" إلى كل من "تخابر مع الكيان الصهيوني" ويعاقَب مرتكب "جريمة التطبيع" بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار (نحو 30 ألف يورو).

وشدد وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار في مقابلة بثها التلفزيون الحكومي الأربعاء على أن "كل قانون يجب أن يُدرس لتحديد تداعياته.. لا يمكن أن نصدر قانوناً في يومين، مَن نجرّم؟ نحن ليس لدينا علاقات مع الكيان الصهيوني، فماذا نجرّم؟".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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