سياسة
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"ليست جرائم حرب".. الخارجية الأمريكية ترفض إدانة قتل المدنيين في غزة
رفضت الخارجية الأمريكية وصف استهداف الجيش الإسرائيلي للمدنيين في غزة بأنه "جريمة حرب"، في الوقت الذي يُجمع فيه الكونغرس على تقديم مساعدات مالية لإسرائيل لدعم حربها على غزة.
"ليست جرائم حرب".. الخارجية الأمريكية ترفض إدانة قتل المدنيين في غزة
رفض المتحدث باسم الخارجية الأمريكية وصف عمليات قتل المدنيين في غزة بـ"جرائم الحرب" / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2023

رفض المتحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اعتبار القصف الإسرائيلي على المدنيين في غزة "جريمة حرب"، كما تهرَّب من إجابة أسئلة عن سبب عدم إدانة واشنطن للهجمات الإسرائيلية.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقده ميلر الخميس، في رده على أسئلة الصحفيين حول القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازل في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين.

ووجه أحد الصحفيين سؤالاً إلى متحدث الخارجية حول تقييم الولايات المتحدة لمدى التزام إسرائيل قانون الحرب، إثر الهجوم الضخم على مخيم جباليا للاجئين.

وأجاب ميلر أن إسرائيل "تلتزم قانون الحرب" في هجماتها، مضيفاً: "لست بوضع يسمح لي بإجراء تقييم حول الهجوم، كما لا أستطيع إجراء تقييم بشأن الهجمات الأخرى".

ورداً على سؤال عن إن كانت وزارة الخارجية الأمريكية تعتبر تصرفات إسرائيل "جرائم حرب"، قال إن الوزارة ليس لديها حاليّاً تقييم بهذا الصدد".

وفي إجابته على سؤال حول سبب عدم إدانتهم مقتل المدنيين في هجوم جباليا، قال إنهم "يشعرون بالأسف الشديد لمقتل المدنيين"، وإنهم "سيواصلون تحذير نظرائهم الإسرائيليين لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين".

والثلاثاء قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن حصيلة قصف طائرات الاحتلال لمخيم جباليا وصلت إلى 1000 شهيد.

وفي سياق متصل، يتواصل النقاش داخل الكونغرس حول حزم المساعدات المالية التي يطالب البيت الأبيض بها.

ويتفق الجمهوريون والديموقراطيون حول حزم المساعدات المقدمة إلى إسرائيل التي تصل إلى 14 مليار دولار، فيما يعارض الجمهوريون الطلبات الأخرى التي تقدم بها البيت الأبيض بما فيها المخصصة لأوكرانيا وبرامج أخرى.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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