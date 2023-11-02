سياسة
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إسرائيل.. خلافات حادة في الحكومة حول تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
تصاعد الخلاف داخل الحكومة الإسرائيلية بخصوص تحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية. ففيما يدعو وزير الدفاع يوآف غالانت لتحويلها بسرعة يعارضه وزيرا المالية والأمن القومي ويطالبان بتجميدها.
إسرائيل.. خلافات حادة في الحكومة حول تحويل أموال الضرائب للسلطة الفلسطينية
إسرائيل.. خلافات حادة داخل الحكومة حول تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية / صورة: Reuters
2 نوفمبر 2023

تصاعد الخلاف بين وزراء الدفاع والمالية والأمن القومي في إسرائيل بشأن تحويل عائدات الضرائب في الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية، الأمر الذي يعكس حدة التوتر داخل حكومة الكابينيت الإسرائيلية في وقت تستمر فيه الحرب على غزة.

إذ دعا وزير الدفاع يوآف غالانت لتحويل أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية المباشرة، دون تأخير، قائلاً إن الدولة حريصة على الاستقرار في الضفة الغربية، لذلك "يتعين تحويل هذه الأموال على الفور حتى يتسنى للآلية التنفيذية للسلطة الفلسطينية استخدامها"، في حين عارض وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، تحويل الأموال وطالبا بتجميدها.

وأضاف غالانت: "لذلك فمن المناسب تحويل الأموال بحيث تساعد قوات السلطة الفلسطينية التي تعمل وفقاً لاعتباراتها على منع الإرهاب" على حد تعبيره.

وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تجمع وزارة المالية الإسرائيلية الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.

ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يتمتع حزبه القومي الديني المتشدد بدعم قوي بين المستوطنين اليهود في الضفة الغربية، بالقول إن غالانت يرتكب "خطأ فادحاً" بالمطالبة بالإفراج عن الأموال.

وسبق أن أعلن سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وقال في بيان: "لا أنوي السماح لدولة إسرائيل بتمويل أعدائنا في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) الذين يدعمون حماس".

من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه يؤيد قرار تجميد أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، معتبراً الأخيرة "حليفة لحماس ولا تستحق شيكلاً واحداً"، حسبما نقلته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية الأربعاء.

وأضاف: "السلطة الفلسطينية ليست بديلاً عن حماس، إنها حليفة لحماس، وهذه هي الطريقة التي ينبغي التعامل بها، الآن وفي اليوم التالي للحرب"، حسب الصحيفة.

ولم يصدر تعقيب من السلطة الفلسطينية بشأن تصريحات الوزير الإسرائيلي حتى الساعة 20:44 (ت.غ).

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهرياً، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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