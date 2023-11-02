سياسة
2 دقيقة قراءة
لإيقاع أكبر قدر من الضحايا.. إسرائيل تكثف استهداف المخيمات في غزة
اتهمت الحكومة الفلسطينية في غزة إسرائيل بتعمد التركيز في قصفها على المخيمات الفلسطينية الأكثر اكتظاظاً بالسكان والمنازل من أجل إيقاع أكبر قدر ممكن من الخسائر.
لإيقاع أكبر قدر من الضحايا.. إسرائيل تكثف استهداف المخيمات في غزة
القصف الذي تعرض له مخيم جباليا الذي يعد من الأكثر كثافة سكانياً / صورة: AA
2 نوفمبر 2023

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الخميس إن إسرائيل "تتعمد" تركيز غاراتها على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مخلّفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأضاف في بيان: "تعمد الاحتلال خلال الساعات الأخيرة التركيز بالقصف على مخيمات اللاجئين الأكثر كثافة واكتظاظاً بالسكان".

وأردف: "ينفذ الاحتلال غارات تستهدف مربعات سكنية في مخيمات جباليا (شمال قطاع غزة) والشاطئ (غرب) والبريج والمغازي (وسط)".

وأوضح أن "هذه الغارات خلفت تدميراً واسعاً لعشرات المنازل السكنية وارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى، في تأكيد جديد على رغبة المحتل رفع الكلفة البشرية لضحايا هذا العدوان الغاشم".

وتضم المخيمات الفلسطينية آلاف السكان في منطقة جغرافية ضيقة ضمن منازل من الصفيح تلاصقها أخرى من الباطون.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفاً إسرائيلياً أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا"، قبل أن يعلن متحدث وزارة الصحة بغزة فجر الخميس ارتفاع العدد إلى 1000.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us