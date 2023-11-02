قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الخميس إن إسرائيل "تتعمد" تركيز غاراتها على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مخلّفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى.

وأضاف في بيان: "تعمد الاحتلال خلال الساعات الأخيرة التركيز بالقصف على مخيمات اللاجئين الأكثر كثافة واكتظاظاً بالسكان".

وأردف: "ينفذ الاحتلال غارات تستهدف مربعات سكنية في مخيمات جباليا (شمال قطاع غزة) والشاطئ (غرب) والبريج والمغازي (وسط)".

وأوضح أن "هذه الغارات خلفت تدميراً واسعاً لعشرات المنازل السكنية وارتقاء عشرات الشهداء ومئات الجرحى، في تأكيد جديد على رغبة المحتل رفع الكلفة البشرية لضحايا هذا العدوان الغاشم".

وتضم المخيمات الفلسطينية آلاف السكان في منطقة جغرافية ضيقة ضمن منازل من الصفيح تلاصقها أخرى من الباطون.

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية في غزة إن قصفاً إسرائيلياً أوقع "400 ضحية بين شهيد وجريح ودمر حياً سكنياً كاملاً في مخيم جباليا"، قبل أن يعلن متحدث وزارة الصحة بغزة فجر الخميس ارتفاع العدد إلى 1000.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.