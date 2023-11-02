سياسة
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شبح الركود يحاصر الاقتصاد الإسرائيلي.. الحرب تتسبب بتسريح عشرات آلاف العمال
وسط مخاوف من انزلاق الاقتصاد إلى الركود، أعلنت وزارة العمل الإسرائيلية تسريح نحو 46 ألف عامل إسرائيلي، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
شبح الركود يحاصر الاقتصاد الإسرائيلي.. الحرب تتسبب بتسريح عشرات آلاف العمال
استدعت إسرائيل أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط في إطار حربها على غزة / صورة: AFP
2 نوفمبر 2023

قالت وزارة العمل الإسرائيلية الخميس إن نحو 46 ألف عامل إسرائيلي سُرّحوا منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة، بعد شهر من إعلان بيانات البطالة البالغة 3.1% من إجمالي القوة العاملة في السوق الإسرائيلية.

وذكرت الوزارة أن 760 ألف عامل إسرائيلي، نحو 18% من القوة العاملة، لا يعملون في الوقت الحالي، وذلك لثلاثة أسباب: إما خدمة العمال والموظفين الإسرائيليين الاحتياطية في الجيش وإما إقامتهم في محيط غزة وإما مكوثهم بالمنزل مع أطفالهم.

والشهر الماضي استدعت إسرائيل قرابة 350 ألفاً من جنود الاحتياط، وهم موظفون عاملون في الاقتصاد الإسرائيلي، الذي يواجه اليوم شبح الدخول في ركود.

ولا تشمل البيانات، أرقام العمالة الفلسطينية في إسرائيل، وهم نحو 140 ألف موظف حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وإصابة 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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