سياسة
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الجيش الإسرائيلي: قد نسمح بإدخال الوقود إلى المستشفيات في غزة
قال قائد الجيش الإسرائيلي إنه يراقب الوضع في قطاع غزة من قرب. وألمح إلى إمكانية إدخال الوقود إلى المستشفيات بالقطاع حال انتهائه، مع الحرص على عدم وصول حماس إليه.
الجيش الإسرائيلي: قد نسمح بإدخال الوقود إلى المستشفيات في غزة
محطة بنزين جنوب قطاع غزة دمرتها غارة إسرائيلية / Others
2 نوفمبر 2023

ألمح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي إلى أن إسرائيل قد تسمح بإدخال الوقود إلى المستشفيات في قطاع غزة حال انتهائه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية قوله للصحفيين: "بشأن إدخال الوقود، حتى الآن لم ندخل الوقود إلى غزة ونحن نفحص الوضع يومياً في القطاع".

وأضاف: "منذ أسبوع يقولون لنا غداً ينتهي الوقود في المستشفيات وحتى الآن لم ينتهِ، سنرى متى سيأتي ذلك اليوم، وسيصل الوقود تحت المراقبة إلى المستشفيات، وسنفعل كل ما هو ممكن لعدم وصوله إلى حماس وإنما فعلاً إلى المستشفيات".

وكانت مؤسسات دولية حذرت من أن نفاد الوقود سيمنع المستشفيات في قطاع غزة من العمل.

وتواجه المستشفيات صعوبات بسبب نقص الوقود الذي أدى إلى إغلاق أبواب بعضها بما في ذلك المستشفى الوحيد في غزة لعلاج السرطان. وترفض إسرائيل السماح للقوافل الإنسانية بإدخال الوقود بمزاعم أن مقاتلي حماس سيستخدمونه لأغراض عسكرية.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل إدخال الوقود والماء والغذاء والدواء إلى القطاع. وتشنّ إلى اليوم غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وأصيب 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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