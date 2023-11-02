قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، إن جنوده يخوضون معركة مع "عدوّ قاسٍ" في شمال قطاع غزة، مشيراً إلى أنها معركة ثمنها "مؤلم وباهظ".

وأضاف هاليفي في تصريح اليوم الخميس: "إننا في خضم الحرب المستعرة، تقدمنا إلى مرحلة تالية هامّة، وتخوض القوات حالياً عملية برية في شمال قطاع غزة".

وتابع: "يعمل جنود الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة بمدينة غزة ويطوّقونها من عدة اتجاهات، ما يعني توسيع نطاق التوغل وزيادة رقعة الإنجازات" وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي "يخوض القتال في منطقة سكنية معقدة ومزدحمة، ويلتحم مع عدو قاسٍ".

وقال قائد الجيش الإسرائيلي: "إن لهذه الحرب ثمن مؤلم وباهظ (...) فقدنا عدداً من خيرة أبنائنا خلال القتال".

وأكد أنهم يبذلون قصارى جهدهم لإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم.

أيام أكثر صعوبة

في سياق متصل تحدثت وسائل إعلام عبرية الخميس، عن أن الجيش الإسرائيلي تنتظره أيام "أكثر صعوبة" في معاركه البرية مع مقاتلي "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، في قطاع غزة.

وقال الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية بالجيش الإسرائيلي، تاميرهايمان، في مقال نشره موقع القناة 12 الإسرائيلية: "لا نزال بعيدين عن كسر (حركة) حماس، وتنتظرنا أيام أكثر صعوبة".

وحسب شهادات الجنود، يستخدم المقاتلون في قطاع غزة "الصواريخ المضادة للدروع في الهجوم على الآليات العسكرية، لإعاقة التقدم البري للجيش الإسرائيلي في شمال القطاع".

وأضافوا أن القوات الإسرائيلية تستخدم بدورها "جرافات ضخمة لإزالة العبوات الناسفة والألغام، التي زرعها مسلحون فلسطينيون لمنع تقدم القوات البرية الإسرائيلية والدبابات"، وفق المصدر ذاته.

وتحدث الجنود عن اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين "يتوارون عن الأنظار في مبانٍ تعرضت للقصف من الطيران الحربي الإسرائيلي" منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حسب المصدر ذاته.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أنه "كلما دخلت القوات (الإسرائيلية) إلى الداخل، اشتد الصدام".

وتابعت: "تحاول حماس مهاجمة القوات العسكرية في أي لحظة، ومنذ بدء المناورة البرية، سقط 18 جندياً في المعركة".

ويتضح من تقرير بثته القناة أن الجيش الإسرائيلي "يعمل على تضييق الخناق على مدينة غزة، حيث قيادة حماس حسبما يعتقد".

وفي السياق، كشف موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي الخميس، أن الجيش الإسرائيلي "بدأ عملية إزالة الألغام والعبوات الناسفة، وتدمير فوهات الأنفاق".

وقال إن القوات الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي "توظف أنواعاً مختلفة من الروبوتات (إنسان آلي) لتدمير فوهات الأنفاق والأنفاق نفسها، وتفجير العبوات الناسفة التي تنتظر الجيش".

وذكر الموقع: "مع بداية الحرب في غزة، تقرر تجنيد سائقي الجرافات ذوي الخبرة من جنود الاحتياط في سلاح الهندسة، لقيادة الجرافات الكبيرة التي تعزز الجنود في المعارك البرية".

والثلاثاء، قالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، إن الآليات العسكرية الإسرائيلية "عمقت توغلها" داخل شمال ووسط القطاع.

وكانت اشتباكات مباشرة بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس تصاعدت منذ فجر الثلاثاء، في مناطق عدة في شمال غزة، وعند معبر إيرز (بيت حانون).

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وأصيب 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.