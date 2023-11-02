يعيش الفلسطينيون المسيحيون في الكنيسة الكاثوليكية بقطاع غزة حالة من القلق والخوف نتيجة الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مجاورة للكنيسة.

ونشر القس الفلسطيني متري الراهب الخميس، عبر حسابه على منصة إكس مشاهد التقطت من داخل الكنيسة في أثناء القصف الإسرائيلي على محيطها الثلاثاء الماضي.

وتظهر المشاهد الخوف الذي يعيشه المسيحيون لحظة القصف الإسرائيلي على محيط الكنيسة وتطاير الكتب واللوحات وتظهر المشاهد أيضاً الأطفال وهم يعانقون أمهاتهم من الخوف بالإضافة إلى سماع صراخ من في الكنيسة.

وذكر الراهب في منشوره أنه فيما كانت الغارات الجوية الإسرائيلية تقصف محيط الكنيسة الكاثوليكية في غزة، كانت الصلوات تقام في لحظة قريبة من الموت.

وحسب معلومات واردة من المنطقة، فإن الكنيسة ومجمع دار الأيتام يستقبلان حوالي 700 شخص من سكان غزة التي دمرت منازلهم في العدوان الإسرائيلي.

وسبق لقوات الاحتلال الإسرائيلي أن دمرت كنيسة القديس برفيريوس في مدينة غزة، وهي كنيسة أرثوذكسية يونانية وتعد ثالث أقدم كنيسة في العالم.

وقال مدير المكتب الاعلام الحكومي سلامة معروف إن غارات قوات الاحتلال على القطاع "تسببت بتدمير 47 مسجداً، وتضرر 3 كنائس، و203 مدارس، بالإضافة إلى 80 مقراً حكومياً".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وأصيب 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.