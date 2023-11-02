تعرضت سيارة كانت تقل فريق قناة TRT HABER التركية لاعتداء في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

واضطر مراسل قناة TRT Haber مراد جان أوزتورك والمصور أحمد باغيش إلى ترك المنطقة والانتقال إلى مكان آمن آخر بعد الهجوم على مركبتهم.

وقال المراسل أوزتورك، إن مركبتهم تعرضت لاستهداف فيما كانوا يسيرون في شارع بمستوطنة إسرائيلية خلال حظر للتجول.

وتسبب الاعتداء بتحطم الزجاج الأمامي للمركبة دون وقوع إصابات في فريق القناة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نفذ المستوطنون مئات الاعتداءات في الضفة الغربية، خلّفت عشرات الشهداء والمصابين حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

ويشنّ الجيش الإسرائيلي منذ أكثر من 3 أسابيع عدواناً وغارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وأصيب 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.