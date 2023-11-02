قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو الخميس، إن باريس سترسل حاملة طائرات هليكوبتر ثانية قبالة سواحل غزة لمساعدة سكان القطاع في الحصول على الأدوية والرعاية.

جاء ذلك في تصريح للوزير الفرنسي لإذاعة "فرانس إنفو"، خلال زيارته الوحدة الفرنسية ببعثة الأمم المتحدة في لبنان.

وأفاد ليكورنو بأنه بعث رسائل إلى كل من "حزب الله" اللبناني وإسرائيل "تحثهما على عدم فعل أي شيء من شأنه أن يجعل من المستحيل على البعثة تنفيذ تفويضها".

وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت الأسبوع الماضي، إرسال السفينة "تونر"، وهي واحدة من 3 حاملات طائرات مروحية برمائية في أسطول البحرية الفرنسية، للمشاركة في عمليات إغاثة السكان المدنيين في قطاع غزة.

ولفتت إلى أن السفينة قادرة على أن تكون بمثابة مستشفى عائم يضم عشرات الأسرة ووحدة للأشعة السينية ووحدتين جراحيتين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وأصيب 32000. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.