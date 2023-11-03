استُشهد 9 فلسطينيين صباح الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدة محافظات بالضفة الغربية، ما يرفع الحصيلة إلى 143 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، "استُشهد الشابان محمد سعيد العزة ووديع يحيى النجار برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوبي الخليل (جنوب)".

وأفاد شهود عيان بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم مع ساعات الفجر لتنفيذ اعتقالات، فاندلعت مواجهات مع السكان الفلسطينيين استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي بكثافة.

وفي مدينة نابلس (شمال) ذكرت "وفا" أن "المواطن عاصم جهاد رمضان، استُشهد متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية تل جنوب غرب نابلس الأربعاء".

وفي مخيم قلنديا شماليّ القدس قالت الوكالة إن "جنود الاحتلال أطلقوا النار صوب الشاب إبراهيم زايد (29 عاماً)، خلال مواجهات اندلعت لدى اقتحام مخيم قلنديا، ما أدى إلى إصابته بعدة رصاصات إحداها في الصدر، استُشهد على أثرها".

وفي جنين شماليّ الضفة الغربية، ارتفع عدد الشهداء إلى 5 برصاص وقصف إسرائيلي في المدينة ومخيمها.

وقالت الوكالة: "استُشهد اثنان منهم جراء قصف طائرة مسيرة لأحد منازل المواطنين في مخيم جنين، هما: وسيم أحمد زيود، ويامن محمود جرار، كما استُشهد ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال، هم: سليمان محمد ستيتي، وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية، ومعتز أبو الندى".

وأفاد شهود عيان بأن مسلحين فلسطينيين كشفوا مساء الخميس دخول قوة خاصة إسرائيلية إلى مدينة جنين فباغتوها بالرصاص قبل أن يدفع الجيش الإسرائيلي بتعزيزاته إلى المدينة.

وعادة ما تندلع مواجهات مع كل اقتحام ينفذه جيش الاحتلال في مدن وقرى ومخيمات الضفة والقدس، فيما تندلع اشتباكات مسلحة شمال الضفة خصوصاً مدينتَي جنين ونابلس، ازدادت حدتها مع استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 28 حرباً مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً.