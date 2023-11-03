سياسة
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"يُفيد حماس".. البنتاغون يعارض وقف إطلاق النار في غزة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها لا تؤيد وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، لأن ذلك، وفق متحدث الوزارة بات رايدر، "من شأنه منح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وتعريض المواطنين الإسرائيليين وغيرهم للخطر".
"يُفيد حماس".. البنتاغون يعارض وقف إطلاق النار في غزة
الناطق باسم البنتاغون باتريك رايدر يقول إن وقف إطلاق النار يعرّض المواطنين الإسرائيليين للخطر / صورة: AP
3 نوفمبر 2023

قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إنها لا تؤيد وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك على لسان متحدث البنتاغون بات رايدر، خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في واشنطن.

وقال رايدر: "لا نؤيد وقف إطلاق النار، لأن من شأنه منح حماس الوقت لإعادة تنظيم صفوفها وتعريض المواطنين الإسرائيليين وغيرهم للخطر".

والثلاثاء قال متحدث مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن "وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر لن يكون الحل الصحيح، وسيفيد (حركة) حماس حاليّاً".

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 28 حرباً مدمرة على غزة، حيث استُشهد إجمالاً 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً.

فيما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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