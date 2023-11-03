قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي الخميس، خصم المبلغ المخصص لقطاع غزة والمعتقلين الفلسطينيين، من أموال المقاصة (الضرائب) المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وأكد مجلس الوزراء في بيان رسمي، أن "مجلس الوزراء السياسي والأمني، قرّر خصم الأموال المخصصة لقطاع غزة من المقاصة الفلسطينية، بالإضافة إلى الأموال المدفوعة للمعتقلين وعائلاتهم".

وأضاف البيان: "ستقطع إسرائيل كل الاتصالات مع قطاع غزة، لن يكون مزيد من العمال الفلسطينيين من غزة، والعمال الذين كانوا في إسرائيل يوم اندلاع الحرب سيغادرون إلى غزة".

كان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وجّه الاثنين بتجميد أموال المقاصة الفلسطينية، بسبب ما وصفه بـ"عدم إدانة" السلطة عملية "طوفان الأقصى" التي شنّتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

غير أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، أوعز الأربعاء بتحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية، راجعاً ذلك إلى أنّ "إسرائيل لديها دائماً مصلحة في الاستقرار في الضفة الغربية".

وتجمع إسرائيل الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتحول الأموال إليها شهرياً، بمتوسط 750 مليون شيكل (190 مليون دولار).

ولليوم 28 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، استُشهد خلالها 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً، وأُصيبَ 32000، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة.