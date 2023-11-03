احتشد نحو ألفي شخص مساء الخميس في العاصمة الفرنسية باريس وفق الشرطة، للمطالبة بإنهاء "المجزرة في غزّة" ووقف فوري لإطلاق النار، خلال تظاهرة سمحت بها السلطات وخرجت بدعوة من نواب من حزب فرنسا الأبية (يسار متطرف) وتجمعات سياسية ونقابية.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، احتشد المتظاهرون في ساحة الجمهورية حاملين أعلاما ولافتات دعم للشعب الفلسطيني وسكّان غزّة، ثم تفرقوا حسب شرطة باريس، سلمياً.

وردّد المتظاهرون شعارات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، بينها "أطفال غزة، أطفال فلسطين، الإنسانية تُقتَل"، و"وقف فوري لإطلاق النار، قفوا المجزرة في غزة"، و"إسرائيل قاتلة، (الرئيس إيمانويل) ماكرون متواطئ".

وكُتبت على لافتات عدة عبارة "لوقف الإبادة الجماعية في غزة".

وقالت النائب عن حزب فرنسا الأبية أوريلي تروفيه: "نشعر بخجل من موقف ماكرون. ماذا ينتظر للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة (بنيامين) نتانياهو؟".

ومن المقرر خروج تظاهرات أخرى باسم "مسيرات ضد الحرب"، السبت في باريس ومدن أخرى في فرنسا، تنظمها منظمات يسارية.

كما خرجت مظاهرة مماثلة تجمع مئات في تولوز جنوب غربي البلاد، للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على غزّة وبـ"احترام حرية التعبير والتظاهر" في فرنسا.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يشنّ الجيش الإسرائيلي غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً و2326 سيدة، وأُصيبَ 32000، كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.