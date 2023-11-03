سياسة
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4 وفيات بعد توقف "التركي-الفلسطيني".. ودعوات أممية لتجنيب المستشفيات الصراع
أعلن مدير عام مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة، أن 4 من مرضى السرطان فقدوا حياتهم إثر توقف المستشفى الوحيد المخصص لعلاج السرطان بالقطاع عن الخدمة بسبب نفاد الوقود، فيما دعت الأمم المتحدة إلى تجنيب المستشفيات الصراع في غزة.
4 وفيات بعد توقف "التركي-الفلسطيني".. ودعوات أممية لتجنيب المستشفيات الصراع
وفاة 4 مرضى سرطان إثر توقف مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة عن العمل / صورة: AA
3 نوفمبر 2023

قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني بغزة صبحي سكيك الخميس، إن 4 من مرضى السرطان فقدوا حياتهم جراء خروج المستشفى تماماً عن الخدمة.

ومستشفى الصداقة التركي هو الوحيد المخصص لعلاج مرضى السرطان بغزة، ويقع في نقطة قريبة من المنطقة التي توغلت فيها القوات الإسرائيلية صباح الاثنين، قبل أن تتراجع إلى مناطق قريبة من الحدود الشرقية للقطاع.

وأكد سكيك أن "4 من مرضى السرطان فقدوا حياتهم اليوم جراء توقف مستشفى الصداقة التركي وخروجه تماماً عن الخدمة، بسبب أزمة نفاد الوقود".

وأضاف سكيك أن "الوفيات حدثت بسبب عدم توفر الإمكانات الطبية اللازمة".

وكشف أنه جرى "نقل جميع المرضى إلى مستشفى دار السلام في خان يونس جنوب قطاع غزة".

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الأربعاء توقف العمل حالياً في مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني المختصّ بمعالجة مرضى السرطان في قطاع غزة.

دعوات لتجنيب المستشفيات الصراع

من جانبها، وصفت الأمم المتحدة توقف مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني عن الخدمة بأنه مؤشر على الوضع الإنساني المأساوي في قطاع غزة، داعية إلى تجنيب المستشفيات الصراع.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدث ستيفان دوجاريك، خلال تصريحات أدلى بها الخميس.

وقال دوجاريك إن التقارير تفيد بنفاد الوقود أمس لدى مستشفى الصداقة التركي في غزة، ليُضطرّ إلى وقف معظم أنشطته بما يعرّض 70 مريضاً بالسرطان لمخاطر جسيمة.

وأعرب عن اعتقاده أن هذا التطور مؤشر على الوضع الإنساني المأساوي في غزة، مشيراً إلى ضرورة السماح بدخول الوقود.

وشدّد دوجاريك على عدم إمكانية إخلاء المستشفيات ونقلها، وأنها لا يمكن أن تكون جزءاً من أي صراع.

وموّلت الحكومة التركية بناء مستشفى الصداقة التركي-الفلسطيني (2011-2017) الذي يُعدّ من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفاً و800 متر مربع، والمؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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