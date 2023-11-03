سياسة
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الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الأذربيجاني في أستانة
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في العاصمة الكازاخستانية أستانة، على هامش مشاركتهما في القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية، وبحثا العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية على رأسها الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.
الرئيس أردوغان يلتقي نظيره الأذربيجاني في أستانة
الرئيس أردوغان يلتقي علييف في أستانة / صورة: AA
3 نوفمبر 2023

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وجرى اللقاء المغلق بين الزعيمين الجمعة، في الفندق الذي يقيم فيه الرئيس أردوغان، وذلك على هامش مشاركتهما في القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية.

وبحث الطرفان العلاقات الثنائية وقضايا دولية وإقليمية على رأسها الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأكّد أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةK وإيصال رسائل قوية حول ضرورة تحرك إسرائيل وفقاً للقوانين الدولية، والعمل على إنشاء دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وانطلقت القمة العاشرة للمنظمة تحت شعار "العصر التركي"، حيث سيناقش الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم 28 حرباً مدمرة على غزة، حيث استُشهد إجمالاً 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً.

فيما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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