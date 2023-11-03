انطلقت القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية على مستوى القادة الجمعة، في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

واستقبل الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لدى وصوله إلى قصر أكوردا الرئاسي.

والتقط الزعماء صورة جماعية قُبيل انطلاق القمة، التي تُعقَد تحت شعار "العصر التركي".

وضمت الصورة الجماعية رئيس البلد المضيف توكاييف، والرئيس أردوغان، ورؤساء أذربيجان إلهام علييف، وأوزبكستان شوكت ميرضيائيف، وقرغيزستان صدر جباروف.

وأيضاً رئيس شؤون الشعب في المجلس الوطني التركمانستاني الرئيس السابق للبلاد قربان قولي بردي محمدوف، ورئيس وزراء المجر فيتكور أوربان.

​​وفي وقت سابق صباح الجمعة، عقد وزراء خارجية دول منظمة التعاون التركي، اجتماعهم في أستانة، وقال وزير خارجية كازاخستان في كلمته إن "القادة سيجتمعون اليوم لفتح صفحة جديدة لدول المنظمة من خلال قبول قانون وإعلان أستانة".

وأضاف: "تهدف هذه الوثائق التاريخية إلى إعادة تأكيد الرؤية المشتركة لقادة دول المنظمة لمستقبل أكثر إشراقاً يعتمد على التاريخ المشترك واللغة والثقافة والتقاليد والقيم المشتركة للشعوب التركية".

وأكد نورتيليو أن "قمة أستانة ستمنح منظمة التعاون الاقتصادي صفة مراقب في منظمة الدول التركية، وهذا ما يعزز المنظمة التركية مؤسساتيًا".

وأوضح أن قمة أستانة تنعقد تحت شعار "العصر التركي"، وأن بلاده ستتولى رئاسة دول منظمة العالم التركي في القمة الحالية.

وتُعقد القمة العاشرة للمنظمة تحت شعار "العصر التركي"، وسيناقش فيها الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضمّ تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.