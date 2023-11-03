سياسة
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أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية ولا مبرر لهذه الوحشية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما تشهده غزة منذ 28 يوماً جريمة ضد الإنسانية، وشدّد خلال كلمته بقمة منظمة الدول التركية في أستانة على أن مسؤولية المنظمة تحتّم عليها التضامن مع قبرص التركية.
أردوغان: غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية ولا مبرر لهذه الوحشية
الرئيس أردوغان في قمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة / Others
3 نوفمبر 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة، إن قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ 28 يوماً "يشهد جريمة ضد الإنسانية".

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان بقمة منظمة الدول التركية المنعقدة بالعاصمة الكازاخستانية أستانة.

وأشار أردوغان إلى أن التحرك الموحد للعالم التركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي إلى وقف إطلاق النار أولاً في غزة، وتحقيق السلام الدائم لاحقاً في الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس التركي أن جهود تركيا متواصلة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي في هذا الإطار.

وأضاف: "نعمل على آليات جديدة تضمن أمن الجميع بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهوداً".

وتابع أردوغان: "غزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوماً كاملة، ولا شيء يبرر هذه الوحشية".

التضامن مع قبرص التركية

في السياق نفسه أكد الرئيس أردوغان أن مسؤولية منظمة الدول التركية تحتّم عليها التضامن مع قبرص التركية التي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من العائلة التركية الكبيرة.

وأوضح أن تركيا احتفلت العام الجاري بمئوية تأسيسها، وستواصل اتخاذ خطوات من أجل سلام وازدهار وأمن العالم التركي.

كانت القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية على مستوى القادة انطلقت الجمعة في العاصمة الكازاخستانية أستانة.

وتُعقَد القمة العاشرة للمنظمة تحت شعار "العصر التركي"، وسيناقش فيها الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضمّ تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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