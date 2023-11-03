دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى إعلان غير مشروط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع فيدان اليوم الجمعة، بوزراء خارجية دول منظمة التعاون التركي، في العاصمة الكازاخستانية أستانة، قُبيل انطلاق القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية، حسب مصادر دبلوماسية.

وقالت المصادر إن فيدان أكد خلال الاجتماع أن المذبحة الوحشية التي تنفّذها إسرائيل من خلال استهداف المدنيين في قطاع غزة غير مقبولة.

ودعا الوزير إلى إعلان وقف إطلاق النار غير المشروط في أقرب وقت ممكن، مشدداً على ضرورة أن تصل المساعدات إلى غزة بلا انقطاع.

كما أشار فيدان إلى أن "العالم التركي يُضفِي ويعمّق بشكل متزايد الطابعَ المؤسسي على التعاون".

ودعا دول المنظمة إلى الوقوف معاً "ضد العزلة غير العادلة وغير الإنسانية المفروضة على الشعب القبرصي التركي".

كما شدّد على أن "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب أذربيجان" في ما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إقليم قره باغ.

من ناحية أخرى، أشار الوزير التركي إلى أن الدول الأعضاء تتمتع بإمكانيات كبيرة، بخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل.

والجمعة انطلقت القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية على مستوى القادة في أستانة، وذلك تحت شعار "العصر التركي"، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

​​وقُبيل انعقاد القمة قال وزير خارجية كازاخستان في كلمته إن "القادة سيجتمعون اليوم لفتح صفحة جديدة لدول المنظمة من خلال قبول قانون وإعلان أستانة".

وأضاف: "تهدف هذه الوثائق التاريخية إلى إعادة تأكيد الرؤية المشتركة لقادة دول المنظمة لمستقبل أكثر إشراقاً يعتمد على التاريخ المشترك واللغة والثقافة والتقاليد والقيم المشتركة للشعوب التركية".

وأكد نورتيليو أن "قمة أستانة ستمنح منظمة التعاون الاقتصادي صفة مراقب في منظمة الدول التركية، وهذا ما يعزز المنظمة التركية مؤسساتيّاً".

وأوضح أن قمة أستانة تنعقد تحت شعار "العصر التركي"، وأن بلاده ستتولى رئاسة دول منظمة العالم التركي في القمة الحالية.

وتُعقد القمة العاشرة للمنظمة تحت شعار "العصر التركي"، وسيناقش فيها الزعماء الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب ملفات إقليمية ودولية.

وتأسست منظمة الدول التركية (المجلس التركي سابقاً) في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2009، وتضمّ تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزيا وأوزبكستان، فيما تحمل كل من المجر وتركمانستان وشمال قبرص التركية صفة عضو مراقب فيها.