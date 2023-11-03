سياسة
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ثالث زيارة منذ بدء الحرب.. بلينكن يصل إلى إسرائيل ضمن جولة إقليمية
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى تل أبيب، في ثالث زيارة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، إذ يعتزم تجديد دعم بلاده حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وبحث زيادة وتيرة المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين.
ثالث زيارة منذ بدء الحرب.. بلينكن يصل إلى إسرائيل ضمن جولة إقليمية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل / صورة: AFP
3 نوفمبر 2023

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل الجمعة، في ثالث زيارة لها منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب وعدداً من المسؤولين، قبل أن يكمل جولته التي تشمل الأردن ودولاً أخرى.

كان متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر قال في بيان الأربعاء: "في إسرائيل، سيكرر الوزير بلينكن دعم الولايات المتحدة حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب بما يتوافق مع القانون الإنساني الدولي"، وفق تعبيره.

وأضاف: "وسيناقش الجهود الرامية إلى حماية المواطنين الأمريكيين في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والعمل على تأمين الإفراج الفوري عن الرهائن، وزيادة وتيرة وحجم المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة لتوزيعها على المدنيين الفلسطينيين، ومنع الصراع من الانتشار".

وتابع: "وفي الأردن سيؤكد الوزير أهمية حماية أرواح المدنيين والتزامنا المشترك تيسير التوصيل المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للمدنيين في غزة، واستئناف الخدمات الأساسية، وضمان عدم تهجير الفلسطينيين قسراً إلى خارج غزة".

وأشار المتحدث إلى أن "الوزير بلينكن سيقود بعد ذلك وفوداً أمريكية إلى طوكيو وسيول ونيودلهي لتعزيز الجهود التعاونية لدعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة التي تكون مزدهرة وآمنة ومتصلة ومرنة".

كانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي ردّاً على عدوان قوات الاحتلال والمستوطنين على الفلسطينيين، واستمرار اقتحامات المسجد الأقصى المبارك.

أعقب هذه العملية إطلاق إسرائيل حرباً على غزة دخلت يومها الثامن والعشرين مخلفة عشرات آلاف الشهداء والجرحى أغلبهم أطفال ونساء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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