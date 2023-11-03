أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، الجمعة، قنص جندي إسرائيلي واستهداف قوة في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة.

وقالت الكتائب في تدوينتين على منصة تليغرام إن "كتائب القسام قنصت جندياً شمال بيت حانون".

وأضافت: "استهدفنا قوة صهيونية متحصنة في مبنى شمال بيت حانون بخمس قذائف TBG واشتعال النيران في المبنى".

كما قالت "القسام" إنها قتلت 4 جنود إسرائيليين "من مسافة صفر" شمال غربي مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وذكرت في بيان مقتضب أيضاً عبر تليغرام: "مجاهدو القسّام يباغتون قوة صهيونية في منطقة الأمريكية شمال غربي بيت لاهيا، ويُجهزون على 4 جنود من مسافة صفر".

وفي بيان ثانٍ، قالت "القسام" إن عناصرها "استهدفوا دبابة صهيونية بأربع قذائف (الياسين 105)".

وفي بيان ثالث، أفادت بأن عناصرها "استهدفوا 3 آليات صهيونية في محور شمال غربي غزة بقذائف (الياسين 105)".

من ناحيته، أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، مقتل قائد دبابة في المعارك التي تدور مع مقاومين فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان إن الرقيب إيتاي سعدون (21 عاماً)، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

وأضاف أن سعدون هو قائد دبابة في الكتيبة 52 اللواء 401 بالجيش الإسرائيلي.

وبذلك يصل عدد الجنود القتلى في المعارك البرية التي تدور شمال قطاع غزة منذ عدة أيام إلى 24 جندياً.

وسبق أن ذكر الجيش الإسرائيلي أن عدد قتلاه بلغ 339 جندياً وضابطاً منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين أول المنصرم.