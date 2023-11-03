أعلنت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9227، بينهم 3826 طفلاً.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي، إن وزارة الصحة رصدت 16 مجزرة خلال الساعات الماضية.

وأضاف أن "حصيلة قتلى العدوان على القطاع ارتفعت إلى 9227 شهيداً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات وإصابة 23516 مواطناً بجروح مختلفة" منذ 7 أكتوبر /تشرين الأول.

وتابع أن "الوزارة تلقت بلاغات مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض، بلغت 2100، منهم 1200 طفل".

ويواصل الجيش الإسرائيلي توغله البري، فيما تستمر طائراته في قصف الأحياء السكنية، مما أسفر عن كثير من الشهداء.

وأفاد مراسل TRT عربي بأن طائرات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بعد استهداف منزل غربي مدينة خان يونس، راح ضحيتها 15 شهيداً بينهم أطفال ونساء.

وأضاف المراسل أن الاحتلال كثّف غاراته على منطقة المغازي وسط القطاع ومدينة دير البلح، ومناطق شمال القطاع.

في السياق، تواصل فصائل المقاومة الفلسطينية تصديها لعمليات التوغل الإسرائيلية، حيث أعلنت عدداً من العمليات في عدة محاور، قتلت خلالها عدداً من الضباط والجنود، ودمرت دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية.

وأقرّ الجيش الإسرائيلي بمقتل 4 ضباط خلال اشتباكات مع المقاومة، مما يرفع عدد قتلاه المعلن منذ بدء التوغل البري إلى 24.

وقتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة.