سياسة
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عقب لقاء بلينكن.. مكتب نتنياهو ينفي نية إدخال الوقود إلى غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه إدخال وقود إلى قطاع غزة، ما تعتبره مؤسسات أممية وحقوقية دولية يؤثر في كل مناحي الحياة بغزة ويعرض حياة السكان والمرضى للخطر.
عقب لقاء بلينكن.. مكتب نتنياهو ينفي نية إدخال الوقود إلى غزة
مكتب نتنياهو ينفي نية إدخال الوقود إلى غزة / صورة: AFP
3 نوفمبر 2023

جدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة رفضه إدخال وقود إلى قطاع غزة، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلاً عن مكتب رئيس الوزراء، عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب.

وقالت الصحيفة: "لن يدخل أي وقود إلى قطاع غزة".

وكانت الحكومة الإسرائيلية منعت إدخال إمدادات الكهرباء والماء والوقود إلى قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وتقول مؤسسات أممية وحقوقية دولية إن منع إدخال الوقود يؤثر في كل مناحي الحياة في غزة بما في ذلك المستشفيات ويعرض حياة السكان والمرضى للخطر.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل إدخال الوقود والماء والغذاء والدواء إلى غزة. وتشنّ إلى اليوم غارات جوية مدمرة على القطاع، استُشهد خلالها أكثر من 9227 فلسطينياً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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