قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ 1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023.

وأوضح مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" في بيان الجمعة، أن "التكلفة لتلبية احتياجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1.2 مليار دولار".

وأضاف البيان أن النداء لجمع الأموال الذي أطلق في 12 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، "غير كافٍ إطلاقاً".

وكان المكتب قدّر في وقت سابق أن الاحتياج يبلغ 294 مليون دولار.

ومن المقرر أن يكشف المكتب الاثنين القادم، عن تفاصيل ندائه المنقّح للمانحين، والذي سيتضمّن تفاصيل بشأن "الاحتياجات من الغذاء والماء والرعاية الصحية والمأوى والنظافة وغيرها من الأولويات العاجلة في أعقاب القصف الهائل على قطاع غزة".

وقال في البيان "نحث الجهات المانحة على توفير الموارد بسرعة".

وإضافة إلى "تمويل كافٍ"، شدّد المكتب على ضرورة "الوصول الآمن والمستدام إلى جميع المحتاجين أينما كانوا، وتوفير تدفّق كافٍ للإمدادات الإنسانية، وقبل كلّ شيء الوقود".

وأضاف البيان أنّ "عمل القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية سيعتمد أيضاً على الحماية والضمانات التي تقدّمها أطراف النزاع. وسيكون فتح نقاط العبور الإسرائيلية أمراً أساسياً".

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل إدخال الوقود والماء والغذاء والدواء إلى القطاع. وتشنّ إلى اليوم غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9227 فلسطينياً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.