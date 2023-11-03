انطلقت الجمعة مسيرة هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH​​​​​​​"، من مدينة إسطنبول متجهة نحو قاعدة إنجيرليك العسكرية بولاية أضنة (جنوب) التي تضم قوات أمريكية، تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وانطلقت "قافلة الحرية من أجل فلسطين" من أمام ملعب أتاتورك الأولمبي، بمشاركة عديد من منظمات المجتمع المدني.

وردد المشاركون عبارات مناهضة لإسرائيل، ومؤيدة لسكان قطاع غزة الفلسطيني.

وقبيل الانطلاق، ألقى رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH​​​​​​​" بولنت يلدرم، كلمة قال فيها إن "هذه القواعد موجودة لاستغلال العالم وإظهار القوة الإمبريالية الأمريكية".

وأضاف يلدرم: "هذا العمل (المسيرة) ليس مخصصاً للمسلمين، فبيننا مسيحيون ويهود هنا".

واتهم يلدرم، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "هتلر عصره"، قائلاً: "تولى نتنياهو فعلياً دور هتلر الثاني. ماذا يفعل نتنياهو؟ إنه يقتل ويزيد الكراهية، إنه في الواقع بمثابة خادم هتلر".

ودعمت القافلة، الدبلوماسية والناشطة الأمريكية السابقة آن رايت ونشطاء من بريطانيا والنرويج وفنلندا وكندا ودول أخرى.

بدورها قالت رايت إنها استقالت من منصبها بسبب الغزو الأمريكي للعراق، وأضافت: "حاولت الذهاب إلى غزة عدة مرات، وأنا آسفة نيابة عن بلدي لدعمها إسرائيل".

وبعد انتهاء إلقاء الكلمة، انطلقت "قافلة الحرية لفلسطين" مكونة من سيارات مزينة بالعلمين التركي والفلسطيني إلى قاعدة إنجيرليك.

ومن المخطط وصول القافلة المكونة من 250 سيارة لدعم غزة وحرية فلسطين إلى قاعدة إنجيرليك يوم الأحد، في مسيرة تحط رحالها في ولايات قوجة إيلي وأنقرة وقونية، وتنظيم فاعليات في كل محطة.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل إدخال الوقود والماء والغذاء والدواء إلى القطاع. وتشنّ إلى اليوم غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9227 فلسطينياً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.