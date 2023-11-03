سياسة
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نصر الله: كل الاحتمالات على جبهة لبنان مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن جماعته التحقت بمعركة "طوفان الأقصى" بعد يوم من انطلاقها في غزة، مؤكداً أن كل الاحتمالات مطروحة ويمكن أن يلجأ إليها في أي وقت.
نصر الله: كل الاحتمالات على جبهة لبنان مطروحة ويمكن أن نذهب إليها في أي وقت
حسن نصر الله: على الدول والحكومات العربية والإسلامية قطع العلاقات ووقف تصدير النفط والغاز والغذاء إلى إسرائيل / صورة: AP
3 نوفمبر 2023

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن كل الاحتمالات مطروحة على الجبهة اللبنانية وإنه يمكن اللجوء إليها في أي وقت، مؤكداً أن "حزب الله" دخل المعركة وبدأ عملياته ضد إسرائيل منذ 8 اكتوبر/تشرين الأول الماضي أي بعد يوم واحد من انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة.

وأضاف نصر الله، في كلمة متلفزة اليوم الجمعة، أن ما يجري على الجبهة اللبنانية غير مسبوق ولم يحدث حتى في حرب تموز، مضيفاً أنه "لن يُكتفى بما يجري على الحدود".

وقال نصر الله إن قرار "طوفان الأقصى" فلسطيني 100%"، لافتاً إلى أنها معركة "لا غبار عليها على المستويَين الأخلاقي والشرعي"، وأن "العملية أصبحت ممتدة في أكثر من جبهة وأكثر من ساحة".

وتابع: "البعض يقول إنني سأعلن اليوم الدخول إلى المعركة.. نحن دخلنا المعركة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول. بدأت المقاومة الإسلامية عملياتها في ثاني يوم ولم يكن لنا علم مسبق بالعملية".

وتابع: "يوم السبت (7 أكتوبر/تشرين الأول) علمنا بالعملية مثلنا مثل كل العالم، وانتقلنا سريعاً من مرحلة إلى مرحلة، وثاني يوم بدأت العمليات في منطقة مزارع شبعا وتلال كفر شوبا وبعدها امتدت إلى كامل الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة".

وموجهاً الخطاب إلى جيش الاحتلال الإسرائيلي قال: "إذا وقعت المعركة فإن أساطيلكم وجنودكم في المنطقة ستكون الخاسر الأكبر"، وإن "عملية طوفان الأقصى كشفت مدى وهن الكيان الإسرائيلي"، وإنه "مهما فعلت حكومة الاحتلال فلن تستطيع تغيير تداعيات عملية طوفان الأقصى"، مندداً بالدعم العسكري والمعنوي والمادي الأمريكي لإسرائيل الذي "كشف ضعف الكيان الإسرائيلي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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