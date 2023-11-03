سياسة
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شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف قافلة طبية متجهة إلى رفح
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة سقوط شهداء وجرحى إثر قصف إسرائيلي استهدف قافلة من سيارات الإسعاف متجهة إلى معبر رفح لنقل المصابين إلى مصر.
شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف قافلة طبية متجهة إلى رفح
سيارات إسعاف بجانب معبر رفح تنتظر العبور إلى مصر لنقل مصابي غزة / صورة: AA
3 نوفمبر 2023

استهدف قصف إسرائيلي الجمعة، سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، تقل جرحى إلى معبر رفح، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الفلسطينيين.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في مؤتمر صحفي، بمجمع الشفاء الطبي: "سقط شهداء وجرحى (لم يحدد عددهم) في استهداف إسرائيلي لقافلة سيارات إسعاف كانت متجهة إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري".

وأضاف القدرة أن "قصفاً إسرائيلياً استهدف أيضاً سيارات إسعاف في موقعين آخرين في شارع الرشيد الساحلي كانت تقل جرحى إلى الجنوب للوصول إلى معبر رفح البري لنقلهم إلى مصر".

وسقط عدد من الشهداء والجرحى جراء استهداف إسرائيلي أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة، تحريك قافلة من سيارات الإسعاف محملة بعدد كبير من الجرحى في اتجاه المناطق الجنوبية لقطاع غزة لعلاجهم بمصر.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل إدخال الوقود والماء والغذاء والدواء إلى القطاع. وتشنّ إلى اليوم غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9227 فلسطينياً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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