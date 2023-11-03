أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له الجمعة مقتل جندية شمالي قطاع غزة، لترتفع الحصيلة منذ بدء العملية البرية قبل يومين إلى 25.

وقال الجيش إن "يديديا إلياهو (25 عاماً) من سكان مستوطنات شمالي الضفة الغربية والجندية في الكتيبة 8170 في سلاح الهندسة القتالية، قُتلت في الحرب بقطاع غزة".

كما ذكر أن "الجندية يام جلاس (20 عاماً) قتلت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "بذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 341 ضابطاً وجندياً".

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".