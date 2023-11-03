سياسة
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مقتل جندية إسرائيلية شمال غزة يرفع الحصيلة إلى 25 منذ بدء التوغل البري
قُتلت جندية إسرائيلية جديدة في الاقتحام البري لقطاع غزة، ليرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال منذ بدء العملية البرية قبل يومَين إلى 25.
مقتل جندية إسرائيلية شمال غزة يرفع الحصيلة إلى 25 منذ بدء التوغل البري
معارك محتدمة بين "كتائب القسام" والجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة / صورة: AFP
3 نوفمبر 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له الجمعة مقتل جندية شمالي قطاع غزة، لترتفع الحصيلة منذ بدء العملية البرية قبل يومين إلى 25.

وقال الجيش إن "يديديا إلياهو (25 عاماً) من سكان مستوطنات شمالي الضفة الغربية والجندية في الكتيبة 8170 في سلاح الهندسة القتالية، قُتلت في الحرب بقطاع غزة".

كما ذكر أن "الجندية يام جلاس (20 عاماً) قتلت في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي في غلاف قطاع غزة".

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه "بذلك يرتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 341 ضابطاً وجندياً".

وفجر 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية طوفان الأقصى، رداً على "اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته لا سيّما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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