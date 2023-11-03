أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون أن إسرائيل تواصل استهدافها المتعمد للصحفيين الفلسطينيين.

وقال ألطون في منشور مساء الجمعة على حسابه في منصة إكس: "شعرنا بصدمة عميقة لمقتل زميل آخر، محمد أبو حطب، المراسل الفلسطيني، مع 11 فرداً من عائلته في غارة إسرائيلية".

وأضاف “أود أن أرسل تعازيّ الحارة إلى أحبائه، الذين قُتل معظمهم بسبب هذا الهجوم الجبان".

ومساء الخميس أعلن تلفزيون فلسطين (رسمي) استشهاد مراسله محمد أبو حطب و11 من أفراد عائلته في قصف إسرائيلي استهدف مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأوضح ألطون أن إسرائيل تستمر في استهدافها المتعمد للصحفيين. وتابع: “من الواضح أن ذلك يرجع إلى الحملة الممنهجة التي تجريها إسرائيل لحرمان العالم من الحصول على صورة دقيقة عما يحدث على الأرض. هذا الإرهاب يجب أن يتوقف". وطالب ألطون من أسماه "العالم المتحضر" بأن يعود إلى رشده بمعارضة "هذا الجنون!".

وقال ألطون في منشوره: "خلقت الهجمات الإسرائيلية العشوائية ضد المدنيين في غزة مشاهد مروعة أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين. الغالبية العظمى منهم من الأطفال والنساء وكبار السن والعاملين في مجال الرعاية الصحية والصحفيين".

وأكد رئيس دائرة الاتصال أن إسرائيل تحاول "إسكات أي أصوات حقيقية على الأرض من خلال مهاجمة المراسلين الذين يؤدون عملهم"، مشيراً إلى أن "حرية الصحافة وحق العالم في الحصول على معلومات دقيقة لا يعنيان شيئاً للسلطات الإسرائيلية".

وقال المسؤول التركي: "من الواضح أنهم يريدون فقط نشر تصورهم وروايتهم للأحداث عبر المؤسسات الإعلامية".

ودعى ألطون إسرائيل إلى إنهاء حملتها ضد الصحفيين والمدنيين، مجدداً إدانته لمحاولات إسكات "من يحاول نقل الحقيقة من الأرض".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوماً عدوانه وحربه المدمرة على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516، كما قُتل 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.