سياسة
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"جريمة حرب".. منظمة مراسلون بلا حدود تدين استهداف إسرائيل للصحافة بغزة
أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن إدانتها الشديدة لاستهداف إسرائيل الصحفيين، خلال عدوانها على قطاع غزة.
"جريمة حرب".. منظمة مراسلون بلا حدود تدين استهداف إسرائيل للصحافة بغزة
تشييع أفراد من عائلة وائل الدحدوح مراسل "الجزيرة" في غزة / صورة: AA
3 نوفمبر 2023

أدانت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة الجمعة الهجمات الإسرائيلية المستمرة على الصحافة في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان للمنظمة أشارت فيه إلى قصف إسرائيل برجاً يضم مكاتب وسائل إعلامية عدة مثل وكالة الأنباء الفرنسية، وشبكة الجزيرة القطرية.

وأعربت عن إدانتها الشديدة للهجمات الإسرائيلية المستمرة على الصحافة (في غزة)، مؤكدة أن استهداف الإعلام يعتبر جريمة حرب.

وكانت المنظمة رفعت في وقت سابق دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في "جرائم الحرب المرتكبة بحق صحفيين خلال الصراع الإسرائيلي الفلسطيني في قطاع غزة".

وتطرقت الدعوى إلى حالات مقتل 9 صحفيين خلال تأدية مهامهم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم في غزة.

كما أشارت إلى "التدمير المتعمد أو الكلي أو الجزئي لمباني أكثر من 50 وسيلة إعلامية في غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوماً عدوانه وحربه المدمرة على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516، كما قُتل 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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