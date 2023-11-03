سياسة
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الشرطة الإسرائيلية تضع مصور TRT عربي رهن الإقامة الجبرية
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي الجمعة المصور المقدسي حمزة النعاجي خلال بث مباشر لقناة TRT عربي في القدس، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق وتضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام.
الشرطة الإسرائيلية تضع مصور TRT عربي رهن الإقامة الجبرية
الشرطة الإسرائيلية تضع مصور TRT عربي رهن الإقامة الجبرية / صورة: TRT Arabi
3 نوفمبر 2023

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، المصور المقدسي حمزة النعاجي خلال بث مباشر لقناة TRT عربي في القدس، قبل أن تطلق سراحه في وقت لاحق وتضعه رهن الإقامة الجبرية لمدة 5 أيام.

وفي وقت سابق الجمعة، اقتادت الشرطة الإسرائيلية النعاجي خلال البث المباشر لمراسل قناة TRT عربي فهمي شتيوي.

ولم تقدم الشرطة الإسرائيلية أي معلومات حتى الآن حول سبب اعتقال المصور.

من جانبه قال المدير العالم لشبكة TRT، محمد زاهد صوباجي إن الشرطة الإسرائيلية وقفت مصور قناةTRT عربي في القدس خلال تغطية الأحداث هناك. وأضاف "بدأنا كل الجهود والإجراءات للعمل على إطلاق سراح زميلنا على الفور".

وأكد صوباجي في منشور على منصة إكس أنه "رغم العنف والتضييق الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد العاملين في الصحافة، فإن صوت فلسطين لن يسكت".

وتواصل إسرائيل استهدافها المكثف للصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إذ بلغ عدد الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، الذين استشهدوا منذ بداية القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 58.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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