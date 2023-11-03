قالت منظمة التعاون الإسلامي مساء الجمعة إن القصف الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة الذي أوقع عشرات الشهداء والجرحى "جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية".

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد 13 فلسطينياً وإصابة 26 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارات إسعاف أمام بوابة مجمع الشفاء الطبي.

وقالت "التعاون الإسلامي" في بيان عبر منصة إكس: "ندين الاستهداف الإسرائيلي لسيارات الإسعاف على مدخل مجمع الشفاء الطبي بمدينة ‎غزة، الذي أدى إلى سقوط عشرات الشهداء من المدنيين، أغلبهم أطفال".

وأكدت أن هذا الاستهداف "جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، تستدعي المساءلة والعقاب بموجب القانون الجنائي الدولي".

وحذرت من "خطورة انهيار المستشفيات بسبب الاستهداف المباشر، وانقطاع الكهرباء ونفاد الأدوية والمستلزمات الطبية والدوائية، والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية، ما ينذر بوقوع كارثة إنسانية".

وطالبت المنظمة "المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف العدوان العسكري فوراً، وتوفير الحماية الدولية للشعب ‎الفلسطيني، وضمان وصول المساعدات الطبية والإغاثية والإنسانية إلى قطاع غزة".

ويعد مجمع الشفاء في مدينة غزة أكبر صرح طبي في القطاع، ويستقبل منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلافاً من الضحايا والنازحين.

ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منعت إسرائيل إدخال الوقود والماء والغذاء والدواء إلى القطاع. وتشنّ إلى اليوم غارات جوية مدمرة على غزة، استُشهد خلالها أكثر من 9227 فلسطينياً، بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516. كما استُشهد 126 فلسطينياً واعتُقل نحو 2000 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.