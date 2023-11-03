سياسة
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الشعوب العربية تنتفض للتضامن مع غزة ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر
شهدت عدة بلدان عربية مسيرات احتجاجية ووقفات تضامنية تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي دخل أسبوعه الرابع.
الشعوب العربية تنتفض للتضامن مع غزة ورفض العدوان الإسرائيلي المستمر
وقفة أمام برلمان تونس تطالب بتمرير قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل / صورة: AA
3 نوفمبر 2023

نظم عديد من الدول العربية مسيرات ووقفات تضامنية وصلوات غائب تندد بـ"العدوان" الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ 28 يوماً.

ففي قطر، نُظمت وقفة تضامنية في مسجد محمد بن عبد الوهاب بالعاصمة الدوحة، بعد صلاة الجمعة، تنديداً بـ"العدوان الإسرائيلي"، حسبما ذكره إعلام محلي.

كما وثقت مقاطع فيديو متداولة على منصة إكس، تجمع أهالي ولاية نزوى في سلطنة عمان للتعبير عن تضامنهم مع أهل غزة، رافعين العلم الفلسطيني، ومرددين هتافات تدعم صمود أهل فلسطين.

ودعا المصلون في مساجد مصر خلال صلاة الجمعة، بحفظ القطاع وتفريج كرب الفلسطينيين وحقن دمائهم وشفاء جرحاهم.

وفي الأردن، أدى أردنيون في عموم مساجد البلاد صلاة الغائب على ضحايا فلسطين.

كما شارك آلاف الأردنيين عقب صلاة الجمعة، في وقفة قرب سفارة إسرائيل بالعاصمة عمان تضامناً مع قطاع غزة، مرددين هتافات بينها: "بالروح بالدم نفديك يا فلسطين".

وفي المغرب، شارك آلاف المغاربة في وقفات بمدن وجدة (شرق)، وطنجة والدار البيضاء وسيدي سليمان (شمال)، وتارودانت (وسط)، تضامناً مع فلسطين وقطاع غزة.

أما في تونس، تظاهر مئاتٌ الجمعة بالعاصمة لرفض الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة.

كما شهد اليمن الجمعة مسيرات حاشدة ووقفات احتجاجية في 10 محافظات تضامناً مع غزة، واستنكاراً لقتل إسرائيل آلاف الفلسطينيين، وذلك في العاصمة صنعاء، ومدن تعز (جنوب غرب)، ومأرب والضالع (وسط)، وعمران وصعدة وحجة (شمال) والحديدة (غرب).

كما تظاهر مئات الموريتانيين بالعاصمة نواكشوط الجمعة، رفضاً للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وانطلقت المسيرة من الجامع السعودي في نواكشوط، وتوجهت إلى مقر بعثة الأمم المتحدة، وخلالها رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ولافتات كتب عليها: "فكوا الحصار"، و"نعم لطرد سفراء العدوان على غزة".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوماً عدوانه وحربه المدمرة على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516، كما قُتل 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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