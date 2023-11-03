سياسة
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هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور
أعلن وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا، الجمعة، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور على خلفية استمرار الهجمات المستمرة على قطاع غزة.
هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور
هندوراس تستدعي سفيرها لدى إسرائيل للتشاور / صورة: Reuters
3 نوفمبر 2023

أعلن وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا، الجمعة، استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل للتشاور على خلفية استمرار الهجمات المستمرة على قطاع غزة.

وعلى حسابه في منصة "إكس"، أشار وزير خارجية هندوراس إلى أن قرار استدعاء السفير روبيرتو مارتينز جاء على خلفية الأوضاع الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

والخميس، دعت الخارجية الهندوراسية، في بيان، الأمم المتحدة إلى إطلاق نداء لوقف إطلاق النار في غزة.

وأكدت ضرورة احترام حقوق الإنسان تحت أي ظرف كان، واصفة ما يحدث في قطاع غزة بـ"كارثة ومأساة إنسانية".

ومن دول أمريكا اللاتينية التي سحبت سفراءها من إسرائيل كولومبيا حيث أعلن رئيسها غوستافو بيترو، الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى تل أبيب للتشاور، احتجاجا على ما وصفه بـ"المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين".

كما أعلن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، في وقت سابق، أن بلاده استدعت سفيرها لدى إسرائيل للتشاور، بعد انتهاكات الأخيرة للقانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوماً عدوانه وحربه المدمرة على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصيب 23516، كما قُتل 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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