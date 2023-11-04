لليوم الـ29 على التوالي، شن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته فجر السبت سلسلة غارات عنيفة وقصفاً متواصلاً على معظم أنحاء قطاع غزة، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9488 شخصاً، بينهم 3900 طفل، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "القصف الجوي والمدفعي امتد من مناطق شمال قطاع غزة إلى جنوبه، حيث طال منازل المواطنين في أحياء النصر والشيخ رضوان غرب مدينة غزة، موقعاً عدداً من الشهداء والجرحى".

كما قصف الاحتلال عدة منازل في مخيم الشاطئ بمدينة غزة، وفي جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون شمالها.

وفي محافظات جنوب غزة، خان يونس ورفح، استهدف القصف عدة منازل لمواطنين ما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة عدد من المواطنين.

وأضافت المصادر أن مدفعية الاحتلال واصلت خلال ساعات الليل قصف المناطق الشرقية لقطاع غزة.

وجدد طيران الاحتلال قصفه لمنازل المواطنين في المنطقة المحيطة بمستشفى القدس، التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، غرب مدينة غزة.

وليل الجمعة/السبت قالت مصادر محلية إن طيران الاحتلال نفذ غارات عنيفة على حي النصر غرب غزة، وعلى منطقة العطاطرة والسودانية وشمال بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما استهدف طيران الاحتلال منازل المواطنين في بيت حانون وجباليا، وحي النصر ومحيط المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة، وفي حي التفاح شرق المدينة.

وجدد الطيران قصف منازل المواطنين في مخيمي النصيرات والبريج، كما شن طيران الاحتلال ومدفعيته عدة غارات على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة القرارة شرقها.

وأوقع القصف وفق المصادر عدة شهداء بينهم نساء وأطفال، وعدداً كبيراً من الجرحى.

1000 مجزرة إسرائيلية في غزة

وأعلنت وزارة الصحة في غزة الجمعة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي إلى 9488 شهيداً، بينهم 3900 طفل و2509 سيدات وإصابة 23516 مواطناً بجروح مختلفة" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وكشف المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي عن رصد 16 مجزرة خلال الساعات الماضية.

وقال إن الوزارة تلقت بلاغات مستمرة عن مفقودين تحت الأنقاض، بلغت 2100 منهم 1200 طفل.

وتابع: "الاحتلال ارتكب 16 مجزرة في الـ24 ساعة الماضية راح ضحيتها 196 شهيداً، ما رفع عدد المجازر التي ارتكبها الاحتلال ضد العائلات الفلسطينية إلى 997 مجزرة".

وأشار إلى استشهاد 136 من الكوادر الصحية، وتدمير 25 سيارة إسعاف وخروجها عن الخدمة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة".

واتهم القدرة إسرائيل بـ"تعمّد استهداف أكثر من 102 مؤسسة صحية، ما أدى إلى خروج 16 مستشفى عن الخدمة، و32 مركزاً للرعاية الأولية بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود".

ولفت إلى أن الاحتلال يمنع إجلاء الجرحى من مستشفيات شمال قطاع غزة، ومدينة غزة، وذلك بقطع الطرق الواصلة بين شمال القطاع وجنوبه وصولاً إلى معبر رفح البري.

وأكد توقف المولدات الرئيسية في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الاندونيسي (شمال)، وأنه جرى تشغيل المولدات الثانوية لتسمح ببقاء عمل الخدمات الحساسة مثل العناية المكثفة والحضانة وغرف العمليات.

وناشد القدرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحماية مستشفى الصداقة التركية-الفلسطينية وتزويدها بالوقود لإنقاذ حياة مرضى السرطان داخلها.

ومنذ 29 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حربا على قطاع غزة، أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.