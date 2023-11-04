سياسة
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تركيا تعزي باكستان في شهداء الهجوم الإرهابي في بلوشستان
قدمت وزارة الخارجية التركية تعازيها لباكستان في شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، على قافلة أمنية قرب بلدة باسني في بلوشستان على طريق سريع موازٍ للساحل من الحدود الإيرانية إلى كراتشي.
تركيا تعزي باكستان في شهداء الهجوم الإرهابي في بلوشستان
أدانت الخارجية التركية "الهجوم الشنيع" وتمنت الرحمة للشهداء الذين فقدوا أرواحهم في الهجوم الإرهابي. / صورة: AA
4 نوفمبر 2023

قدّمت وزارة الخارجية التركية السبت تعازيها لباكستان في شهداء الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس الجمعة، على قافلة أمنية جنوبي البلاد.

وقالت الخارجية في بيان، "علمنا ببالغ الحزن أن 14 جندياً استشهدوا خلال الهجوم الإرهابي الذي وقع في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينة جوادار في بلوشستان، جنوب غرب باكستان".

وأضاف البيان: "ندين هذا الهجوم الشنيع ونتمنى الرحمة للشهداء الذين فقدوا أرواحهم، ونتقدم بأحر تعازينا لأسرهم المكلومة".

وأكّدت الخارجية التركية تضامنها "الأخوي مع حكومة وشعب باكستان في كفاحنا المشترك ضد الإرهاب".

والجمعة، قال الجيش الباكستاني في بيان إن مركبتين تقلان عسكريين تعرضتا لـ"كمين من إرهابيين"، مضيفاً أن 14 جندياً قتلوا.

ووقع الهجوم في بلوشستان على طريق سريع موازٍ للساحل من الحدود الإيرانية إلى كراتشي.

وشهدت بلوشستان تمرّداً منذ عقود شنّته مجموعات عرقية مسلحة من البلوش تقاتل الحكومة متهمة إياها باستغلال موارد الإقليم من الغاز والمعادن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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