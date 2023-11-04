أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن فزعه إزاء الهجوم الذي تعرضت له سيارات إسعاف خارج مستشفى الشفاء في غزة، قائلاً إن "صور الجثث المتناثرة في الشارع خارج المستشفى مروعة".

وفي بيان صحفي أصدره ليل الجمعة/السبت قال غوتيريش إن "المدنيين في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، يُحاصرون منذ ما يقرب من شهر ويُحرمون من المساعدات ويُقتلون ويُقصفون.. أشعر بالرعب جرّاء الهجوم الذي أفيد به في غزّة ضدّ موكب لسيّارات الإسعاف خارج مستشفى الشفاء".

وأضاف: "الوضع الإنساني في غزة مروع. لا يصل إلى القطاع ما يكفي من الغذاء والماء والدواء لتلبية احتياجات الناس. والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات ومحطات المياه آخذ في النفاد".

وأكّد أن "أعداد النازحين في ملاجئ الأونروا تفوق القدرة الاستيعابية لتلك الملاجئ بما يقرب من أربعة أضعاف فيما تتعرض للقصف".

وأردف: "المشارح تفيض والمحلات التجارية فارغة وحالة الصرف الصحي مزرية. ونشهد زيادة في انتشار الأمراض والتهابات الجهاز التنفسي، وخاصة بين الأطفال. إن السكان بأكملهم مصابون بالصدمة. ولا مكان آمناً".

من جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان على فيسبوك: "تعرضت مركبة الإسعاف التي تترأس القافلة (تتبع وزارة الصحة) لاستهداف مباشر بصاروخ أدّى إلى إصابتها بشكل مباشر وإصابة طاقمها ومَن فيها من جرحى".

وادّعى الجيش الإسرائيلي أنّ سيّارة الإسعاف المستهدفة "كانت تستخدمها خليّة إرهابيّة تابعة لحماس".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "منذ شهر تقريباً والمدنيون في غزة، بمن فيهم الأطفال والنساء، محاصرون ومحرومون من المساعدات ويُقتَلون ويُقصَفون". وشدّد على أن "هذا يجب أن يتوقف"، واصفاً الوضع الإنساني في غزة بأنه مروّع.

وحضّ الأمين العام للأمم المتحدة مجدداً على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

ودعا غوتيريش مجدداً إلى احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وسبق أن أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، استهدافه سيارة إسعاف في قطاع غزة، بزعم رصد استخدامها من حركة حماس.

وقال متحدث وزارة الصحة أشرف القدرة، في مؤتمر صحفي: إن "الاحتلال استهدف سيارتي إسعاف، الأولى عند دوار أنصار (غرب مدينة غزة)، والثانية أمام مجمع الشفاء بالمدينة، ما أدّى إلى سقوط 15 شهيداً، و60 جريحاً".

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما قتل 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.