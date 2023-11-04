اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي ليل الجمعة/السبت عدداً من القرى والبلدات في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس، وفتشت عدة منازل ومركزاً طبياً ومحلات تجارية.

وأشارت مصادر في قرية تل، إلى أن مواجهات اندلعت مع القوات من عدة محاور، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، كما صادرت قوات الاحتلال دراجة نارية.

فيما أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في القدم، خلال اقتحام قرية خرسا جنوب الخليل.

وأوضحت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني في القدم.

اعتداءات المستوطنين

كما أصيب فلسطيني برصاص مستوطن، في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وذكرت وفا أن مستوطني بزغات زئيف في بلدة بيت حانينا ومخيم شعفاط، أطلقوا النار على منازل المواطنين في المخيم، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي.

وأشارت إلى أن قوات كبيرة اقتحمت مخيم شعفاط واندلعت مواجهات قرب الحاجز العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، والمنازل القريبة من الحاجز العسكري.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، 25 مواطناً من مخيم الفوار، في محافظة الخليل.

ورفعت القوات علم دولة الاحتلال فوق مئذنة مسجد معاذ بن جبل في مخيم الفوار بالتزامن مع إطلاق الرصاص الحي بشكل عشوائي باتجاه منازل المواطنين.

ومساء الجمعة اعتقل الاحتلال 3 مواطنين من مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية"، حسبما ذكرت مصادر أمنية، كما اعتقلت أسيراً محرراً من مدينة طولكرم، عند حاجز عسكري طيار بالقرب من قلقيلية.