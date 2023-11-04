دمّر الجيش الإسرائيلي السبت، مسجدَين في حيَّي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، لترتفع حصيلة المساجد المستهدفة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 166 مسجداً.

وقصف الاحتلال في ساعتين مسجد علي بن أبي طالب في شارع 8 بحي الزيتون، ومسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال مساء الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر بشكل كامل 54 مسجداً، وألحق أضراراً متفاوتة بـ110 مساجد أخرى، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن الاحتلال يدعي قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، "لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمستشفيات".

وألقى الجيش الإسرائيلي على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ12 ألف طن.

وتابع: "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9227 شهيداً بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات ونحو 23 ألف جريح، مع وجود 2100 بلاغ عن مفقودين، خلال 29 يوماً".

وقال "سلامة" إن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت منها 35 ألف هُدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذوكسي.