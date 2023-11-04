سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال يدمر مسجدَين في غزة.. وحصيلة المساجد المستهدفة بلغت 166
دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي مسجدَين جنوبي مدينة غزة، بعدما كان المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع أعلن مساء الجمعة، تضرر 164 مسجداً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، منها 54 دٌمرت بشكل كامل، إضافة إلى استهداف 3 كنائس.
الاحتلال يدمر مسجدَين في غزة.. وحصيلة المساجد المستهدفة بلغت 166
أحد المساجد المدمرة في شمال غزة جراء الغارات الإسرائيلية / صورة: Reuters
4 نوفمبر 2023

دمّر الجيش الإسرائيلي السبت، مسجدَين في حيَّي الزيتون والصبرة جنوبي مدينة غزة، لترتفع حصيلة المساجد المستهدفة في القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 166 مسجداً.

وقصف الاحتلال في ساعتين مسجد علي بن أبي طالب في شارع 8 بحي الزيتون، ومسجد الاستجابة بحي الصبرة جنوبي مدينة غزة.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي بغزة قال مساء الجمعة، إن العدوان الإسرائيلي على القطاع دمر بشكل كامل 54 مسجداً، وألحق أضراراً متفاوتة بـ110 مساجد أخرى، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رئيس المكتب سلامة معروف، إن الاحتلال يدعي قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، "لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمستشفيات".

وألقى الجيش الإسرائيلي على غزة 25 ألف طن من المتفجرات أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية والتي تقدر بـ12 ألف طن.

وتابع: "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9227 شهيداً بينهم 3826 طفلاً و2405 سيدات ونحو 23 ألف جريح، مع وجود 2100 بلاغ عن مفقودين، خلال 29 يوماً".

وقال "سلامة" إن أكثر من 212 ألف وحدة سكنية تضررت منها 35 ألف هُدمت بشكل كلي، إضافة إلى تدمير 85 مقراً حكومياً وعشرات المرافق العامة من بينها المركز الثقافي الأرثوذوكسي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us