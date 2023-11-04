سياسة
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تركيا.. بلديات كبرى تحظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل
أعلنت عدة بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة، ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة في إطار حملة المقاطعة.
تركيا.. بلديات كبرى تحظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل
"منصة التضامن مع فلسطين في أنقرة" تنظم مظاهرة احتجاجاً على زيارة وزير الخارجية الأمريكي بلينكن المتوقعة لتركيا في 5 نوفمبر/تشرين الثاني. / صورة: AA
4 نوفمبر 2023

أعلنت عدة بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة.

ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة الجمعة، في إطار حملة المقاطعة.

وأدانت البلدات التركية في بياناتها ممارسات إسرائيل و"الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أيام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوماً "حرباً مدمرة" على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينياً، منهم 3826 طفلاً و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد 145 فلسطينياً واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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