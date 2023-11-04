سياسة
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وزراء عرب يلتقون بلينكن في عمّان لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة
أعلنت عمّان أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيجتمع خلال زيارتها مع وزراء خارجية عرب اليوم السبت، مشيرة إلى أنه سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة بحضور ممثلين عن الفلسطينيين.
وزراء عرب يلتقون بلينكن في عمّان لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة
وزير الخارجية الأمريكي يجتمع بنظرائه من دول عربية في الأردن السبت / صورة: Reuters
4 نوفمبر 2023

يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني السبت، عقب زيارة سريعة إلى إسرائيل فشل خلالها في إقناع إسرائيل بشأن "هدنة إنسانية موقتة" في الحرب على غزة.

ومن المقرر أن يشارك بلينكن الذي وصل إلى عمّان مساء الجمعة، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة وأن يعقد اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وأكدت وزارة الخارجية الأردنية أن بلينكن سيستمع إلى المطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة عندما يجتمع مع وزراء خارجية دول عربية في الأردن اليوم السبت، حسب وكالة رويترز.

وأشارت إلى أن وزراء خارجية السعودية وقطر والإمارات ومصر والأردن وممثلين عن الفلسطينيين سيشددون على "الموقف العربي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع ويبحثون مع بلينكن كل التداعيات وسبل إنهاء هذا التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها".

وأعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أنه شدد خلال اجتماع مع بلينكن في عمان في وقت مبكر اليوم السبت، على أهمية العمل من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووقف العدوان الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة تصر على ألا يمتد الصراع إلى جبهة ثانية أو ثالثة. وناشد إسرائيل اتخاذ خطوات لحماية المدنيين في غزة، وفق رويترز.

وجُمدت المفاوضات التي توسطت فيها الولايات المتحدة للتوصل إلى "حل الدولتين" منذ ما يقرب من عقد.

وعبّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عن مخاوفه من أن تؤدي حرب غزة إلى نزوح جديد للفلسطينيين إلى بلاده، التي بها بالفعل عدد كبير من الفلسطينيين الذين حرموا من أرضهم عند قيام دولة إسرائيل في 1948.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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