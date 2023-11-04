أعربت فرنسا الجمعة عن "تعجّبها وعدم فهمها" لضربة إسرائيلية أصابت المعهد الفرنسي في غزة، مطالبة إسرائيل بتفسيرات.

وقالت وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا في تصريح لوسائل إعلام فرنسية في العاصمة النيجيرية أبوجا إن الغارة "تثير لدينا تعجّباً وعدم فهم"، و"دفعت فرنسا إلى طلب تفسيرات من السلطات الإسرائيلية، لفهم كيف يمكن لمعهد ثقافي فرنسي أن يكون هدفاً لضربة إسرائيلية".

وأضافت الوزيرة "نحن منخرطون في حوار مع شركائنا الإسرائيليين على مستويات مختلفة".

وتابعت "اليوم (الجمعة)، كما في الأيام الأخيرة، تعرّضت منشآت تابعة للأمم المتحدة وعاملون في المجال الإنساني ووسائل إعلام لضربات إسرائيلية. لذلك، مثل الآخرين، أعربت فرنسا عن إدانتها".

وشدّدت كولونا على أن "إسرائيل، كأي بلد، لها الحق في الدفاع عن نفسها وشعبها، لكن من واجبها أن تفعل ذلك بامتثال تام للقانون الدولي الإنساني، أي حماية السكان المدنيين".

وفيما يتعلّق بمقتل صحفيين، قالت الوزيرة لوسائل الإعلام الفرنسية "قضى أكثر من 30 من زملائكم في هذا النزاع. لذا جرى التعبير عن موقفنا اليوم بشدة. وأجدّد إدانتي لأفعال مماثلة".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت مساءً في بيان أنها طلبت من السلطات الإسرائيلية "مدّناً دون تأخير عبر الوسائل المناسبة بالعناصر الملموسة التي دفعت إلى هذا القرار".

وأوضحت الوزارة أنه لم يكن داخل المعهد أي موظف أو مواطن فرنسي.

ويتولى المعهد الفرنسي المدعوم من الدولة تنفيذ برامج توعية ثقافية حول العالم.

وفي بيان ثانٍ، أدانت الوزارة "الهجمات ضد مواقع الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني الذين يعد عملهم ضرورياً للسكان المدنيين في غزة، وكذلك ضد مقرات وسائل الإعلام".

وتعرّض مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في غزة لأضرار جسيمة جراء ضربة أصابته الخميس.

والجمعة قالت متحدّثة باسم الجيش الإسرائيلي إنه "وفقاً لما في حوزتنا من معلومات حالياً، يبدو أنه كانت للجيش الإسرائيلي غارة قرب المبنى للقضاء على تهديد وشيك".

وتابعت المتحدثة "من المهم جداً التأكيد أن المبنى لم يُستهدَف بأي شكل من الجيش الإسرائيلي، وليس لدينا أي مؤشر على أنه جرى تفويت هدف في هذه الغارة"، مضيفة "كانت للجيش الإسرائيلي غارة في مكان قريب قد تكون تسببت في الحطام".

وكان الجيش ادعى الخميس أنه لم ينفّذ "أي ضربة على المبنى" حيث مكتب الوكالة.

من جهة أخرى، أعلنت كولونا مغادرة 34 مواطنا فرنسياً وعائلاتهم غزة إلى مصر عبر معبر رفح الجمعة، علماً بأن خمسة فرنسيين سبق أن غادروا القطاع.

وأضافت أن بعض الفرنسيين البالغ عددهم 170 من بينهم موظفون في المركز الثقافي وعائلاتهم، تمكنوا فقط من المغادرة حتى الآن.