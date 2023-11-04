أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن إسرائيل تستند إلى دعم حلفائها الغربيين لارتكاب مجازرها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس أردوغان للصحفيين على متن الطائرة التي تقلّه عائداً من كازاخستان حيث شارك في قمة منظمة الدول التركية.

وقال أردوغان: "إسرائيل لا ترتكب هذه الجرائم الوحشية استناداً إلى قوتها، بل بدعم حلفائها، الدول الغربية كلها وعلى رأسها أمريكا تقف بجانب إسرائيل".

وأشار إلى أن "الدول التي تدعم إسرائيل في وحشيتها تنتهك القيم التي طالما دافعت عنها".

وحول الهجمات الإسرائيلية المتواصلة قال أردوغان إن "الاتحاد الأوروبي لعب دوراً غريباً وغير متسق للغاية خلال هذه الفترة، ولم يتبنَّ مقاربة عادلة".

وطالب الرئيس التركي إسرائيل بالتراجع عن الخطوة الخاطئة التي اتخذتها بالحرب على غزة، مشدداً على أن تركيا تدعم المبادرات التي من شأنها محاكمة إسرائيل على جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأردف: "ثقة الناس المتآكلة أصلاً بالنظام الدولي ستنهار إذا لم يجرِ وقف إسرائيل عند حدها".

في المقابل نوّه أردوغان بأنّ "التصويت في الأمم المتحدة (حول الهجمات الإسرائيلية على غزة) كان مهماً جداً. في الواقع، هذا التصويت بمثابة شهادة مدرسية كشفت فشل إسرائيل ورسوبها".

وأكد الرئيس أردوغان إجراء تركيا محادثات مع الجميع شرقاً وغرباً لوقف إراقة الدماء في غزة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي يتجاهل قيمه بعجزه عن كبح جماح إسرائيل.

وتساءل: "أين العدالة وأين حقوق الإنسان من المذابح التي تتعرض لها غزة؟!".

المساعدات التركية

وفي ما يتعلق بالمساعدات التركية لأهالي غزة قال أردوغان إنّ 10 طائرات محملة بالمساعدات لغزة وصلت إلى مصر.

وأشار الرئيس التركي إلى أن المساعدات التي ترسلها أنقرة تصل إلى غزة بشكل محدود جداً، إذ "سمحوا في البداية بمرور نحو 20-25 شاحنة يومياً.. والآن 50 شاحنة فقط".

وقال: "نناضل كي يعيش الأطفال الفلسطينيون بسلام مثل غيرهم، وعلى العالم أن يسمع صرخات أطفال فلسطين.. ومن واجبنا أن نمدّ يد العون إليهم".

ولليوم 29 على التوالي يشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وقصفاً متواصلاً على معظم أنحاء قطاع غزة، قُتل فيها 9488 فلسطينياً، منهم 3900 طفل و2405 سيدات، وأُصيب 23516، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

وقتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسَرَت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.