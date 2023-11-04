قال الناطق باسم حزب العدالة والتنمية التركي عمر جليك السبت، إن "الدول الغربية تُشجّع آلة الجرائم الإسرائيلية بدعوى حق الدفاع عن النفس"، واصفاً حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنها "آلة جرائم".

وأضاف جليك في سلسلة منشورات على منصة إكس، أنه "بعد كل مجزرة (ترتكبها حكومته)، تشجع الدول الغربية آلة القتل هذه على ارتكاب مزيد من جرائم القتل من خلال عبارة لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها".

وأكّد أن من يقول ببساطة إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" دون أن يعترف بـ"حق الحياة" لسكان غزة هو أحد مرتكبي هذه الجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن أولئك الذين يقولون إن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها" بعد كل مذبحة يقتل فيها الأبرياء، "هم الداعمون الحقيقيون لآلة القتل هذه".

واستنكر جليك موقف الدول الغربية في أثناء ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي "مجازر" بحق المدنيين، قائلاً: "لم تتحدث (هذه الدول) بصوت عالٍ قط عن حقوق الإنسان والقانون.. بل على العكس من ذلك، يقولون إن إسرائيل ليست مقيدة بالخطوط الحمراء".

وأكّد جليك أن "الحرب ليست في غزة فقط، بل في قلب الإنسانية".

واختتم جليك قوله بأن تركيا أصبحت "صوت الإنسانية مرة أخرى"، مضيفاً أن "دعوة رئيسنا (أردوغان) لوقف إطلاق النار وخطة العمل التي طرحها من أجل السلام هي السبيل الوحيد لحماية الأبرياء في غزة".

وقال "إن خطة العمل التي أعلنها رئيسنا هي الأساس الأهم والحيوي لكفاح الإنسانية ضد الهمجية وحماية الأبرياء".

ولليوم 29 على التوالي يشن طيران الجيش الإسرائيلي ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وقصفاً متواصلاً على معظم أنحاء قطاع غزة، استشهد فيها 9488 فلسطينياً، منهم 3900 طفل و2405 سيدات، وأُصيب 23516، حسب مصادر فلسطينية رسمية.

وقتلت حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسَرَت ما لا يقلّ عن 242 إسرائيلياً ترغب في مبادلة أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني بهم، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.