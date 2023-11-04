سياسة
2 دقيقة قراءة
توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بغزة لنقص الوقود.. والاحتلال يقصف "الوفاء"
واصل الاحتلال الإسرائيلي استهداف مستشفيات قطاع غزة، وقصف مولد الكهرباء وخلايا الطاقة الشمسية لمستشفى الوفاء للمسنين، كما توقف عمل مولدات مستشفى "كمال عدوان" بعد توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي، والمولد الرئيسي في مجمّع الشفاء .
توقف مولدات مستشفى كمال عدوان بغزة لنقص الوقود.. والاحتلال يقصف "الوفاء"
الظلام يغمر محيط مستشفى الشفاء في غزة لنقص الوقود / صورة: AFP
4 نوفمبر 2023

أعلنت وزارة الداخلية في غزة، السبت، توقف عمل مولدات الكهرباء بمستشفى "كمال عدوان" شمالي القطاع بسبب نقص الوقود.

وقالت الداخلية في بيان: "مستشفى كمال عدوان شمال القطاع يوقف تشغيل المولدات بشكل كامل للنقص الشديد في الوقود".

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية السبت مولد كهرباء مستشفى الوفاء للمسنين والتأهيل الطبي في مدينة غزة.

وتسبب القصف بحريق كبير في باحة المستشفى سيطرت عليه أطقم الدفاع المدني بعد ساعات.

كما دمر القصف الإسرائيلي منظومة الطاقة الشمسية في المستشفى ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه.

وخلال الأيام الماضية، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، توفير الوقود لمولدات المستشفيات.

وكانت الوزارة أعلنت الخميس، توقف المولد الكهربائي الرئيس في المستشفى الإندونيسي (شمال)، وكذلك المولد الرئيسي في مجمّع الشفاء الطبي بغزة.

ومنذ 29 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
مجازر الاحتلال بغزة.. 100 شهيد معظمهم من منتظري المساعدات خلال يوم واحد
خسائر فادحة.. الاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود بينهم ضابط بكمين مركب جنوبي غزة
قائد فيلق القدس الإيراني يظهر في احتفالات وسط طهران متحدياً شائعات اغتياله للمرة الثانية
وكالة الطاقة الدولية تعلن عدم وجود تسرب لإشعاعات.. وأمريكا: هجماتنا قلَّصت قدرات طهران النووية
استشهاد مسنة في الضفة.. والاحتلال يواصل الهدم والتجريف والاعتقالات وسط استمرار اعتداءات المستوطنين
مقتل 4 جنود وجرح 17 في كمين مركَّب بغزة.. و"القسام" تعلن تنفيذ عمليات ضد جيش الاحتلال
ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى أكثر من 56 ألفاً.. و"أونروا" تحذّر من تحويل المساعدات إلى "فخ قاتل"
مصادر عبرية: 28 قتيلاً و3238 مصاباً بينهم حالات خطرة جراء الرد الإيراني على إسرائيل
تركيا ترحّب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران وتدعو إلى التزامه
مخزون إيران النووي تحت الأرض.. أين اختفى اليورانيوم المخصب؟
"فخّ قاتل".. الأونروا تنتقد نظام المساعدات المدعوم من أمريكا في غزة
المعارضة الإسرائيلية تدعو لإنهاء الحرب في غزة واستعادة الأسرى بعد وقف إطلاق النار مع إيران
الناتو يشيد بالصناعات الدفاعية التركية ويؤكد ضرورة ربطها بالدول الأوروبية
قطر تستدعي سفير إيران وتُدين هجوم قاعدة العديد الأمريكية.. وطهران: هجومنا دفاع عن النفس
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us