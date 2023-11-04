أعلنت وزارة الداخلية في غزة، السبت، توقف عمل مولدات الكهرباء بمستشفى "كمال عدوان" شمالي القطاع بسبب نقص الوقود.

وقالت الداخلية في بيان: "مستشفى كمال عدوان شمال القطاع يوقف تشغيل المولدات بشكل كامل للنقص الشديد في الوقود".

كما قصفت الطائرات الإسرائيلية السبت مولد كهرباء مستشفى الوفاء للمسنين والتأهيل الطبي في مدينة غزة.

وتسبب القصف بحريق كبير في باحة المستشفى سيطرت عليه أطقم الدفاع المدني بعد ساعات.

كما دمر القصف الإسرائيلي منظومة الطاقة الشمسية في المستشفى ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عنه.

وخلال الأيام الماضية، ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، توفير الوقود لمولدات المستشفيات.

وكانت الوزارة أعلنت الخميس، توقف المولد الكهربائي الرئيس في المستشفى الإندونيسي (شمال)، وكذلك المولد الرئيسي في مجمّع الشفاء الطبي بغزة.

ومنذ 29 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.